NESREĆA U DUGOM SELU /

Pijan i drogiran autom sletio s ceste i zabio u stup: Vozilo se zapalilo

Pijan i drogiran autom sletio s ceste i zabio u stup: Vozilo se zapalilo
Foto: Rtl

Više detalja o prometnoj nesreći bit će poznato nakon obavljenog očevida

14.10.2025.
7:53
danas.hr
Rtl
Teška prometna nesreća dogodila se u noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu. Naime, vozilo je skrenulo s ceste, udarilo u stup i zapalilo se, izvijestila je policija.

Srećom vozač (40) uspio je izaći iz vozila te je je pri tome zadobio lakše ozljede.Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola i opijata.

U tijeku je očevid.

Prometna NesrećaNesrećaAutomobil
