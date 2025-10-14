Pijan i drogiran autom sletio s ceste i zabio u stup: Vozilo se zapalilo

Teška prometna nesreća dogodila se u noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu. Naime, vozilo je skrenulo s ceste, udarilo u stup i zapalilo se, izvijestila je policija.

Srećom vozač (40) uspio je izaći iz vozila te je je pri tome zadobio lakše ozljede.Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola i opijata.

U tijeku je očevid.