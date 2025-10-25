'BRZO SE ODIGRALO' /

Otkrio što se dogodilo u nesreći na zagrebačkoj obilaznici: 'Skoro je završio naš zemaljski izlet'

Otkrio što se dogodilo u nesreći na zagrebačkoj obilaznici: 'Skoro je završio naš zemaljski izlet'
Foto: Facebook

Krupa je pokušao izbjeći udarac skrenuvši koliko je mogao desno – međutim nije bilo prostora

25.10.2025.
12:13
Na zagrebačkoj obilaznici u petak je došlo do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera. Kamion je proletio kroz ogradu i sudario se s drugim vozilom. 

Poznati hrvatski slikar iz Karlovca Alfred Freddy Krupa na svom Facebook profilu opisao je kako je došlo do prometne nesreće na autocesti u kojoj su supruga i on teško ozlijeđeni, javlja KAportal.

"Meni su se u životu događale razne ekstremne situacije. Današnji dan ostati će u pamćenju kad smo istovremeno moja Ljjlja, moja Eleonora i ja skoro završili naš zemaljski izlet", napisao je poznati slikar.

'Kamionu s 25 tona tereta pukla je guma'

"Kamionu s 25 tona tereta pukla je guma, pao je na bok i klizeći na njemu probio zaštitnu središnju ogradu na autoputu, prvo okrznuo jedan auto ispred nas da bi nas pogodio u lijevi bok. Sve je bilo tako brzo i tako jako", piše Krupa.

Otkrio što se dogodilo u nesreći na zagrebačkoj obilaznici: 'Skoro je završio naš zemaljski izlet'
Foto: Facebook

Kako dodaje, pokušao je izbjeći udarac skrenuvši koliko je mogao desno – međutim nije bilo prostora. 

Krupa je za KAportal je ispričao da se sve dogodilo na obilaznici Zagreba u blizini zračne luke. Kod izlaza za Veliku Goricu kamionu je puknula guma i on je probio ogradu i počeo kliziti prema njima.

"Probio je ogradu, krenuo na nas. Sva sreća udario nas je u štok auta. Kćer je bila na suvozačkom mjestu i dobro je prošla, meni su šivali ruku i vrat mi je ozlijeđen. Supruzi su slomljena tri rebra, u bolnici je ostala na promatranju", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

