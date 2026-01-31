FREEMAIL
KOD OGULINA /

Pijan i bez vozačke sjeo za volan pa izazvao kaos na cesti, požalio je

Pijan i bez vozačke sjeo za volan pa izazvao kaos na cesti, požalio je
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Mladić je ozlijeđen i zadržan na liječenju, a slijede mu i sankcije

31.1.2026.
8:57
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zeljko Lukunic/pixsell
Sinoć u 22.05 sati u Zagorju Ogulinskom 25-godišnjak je, pod utjecajem alkohola od 1,38 promila i prije stjecanja prava na upravljanje, upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka.

Dolaskom do raskrižja s cestom s prednošću prolaska nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, već je ušao u raskrižje i oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu ogulinskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnjak.

Tom prilikom 25-godišnji vozač zadobio je lake tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u zdravstvenoj ustanovi, a bit će sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Isključen iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola

Policijski službenici utvrdili su da je noćas u 2.35 sati u Otoku Oštarijskom, na području Ogulina, 43-godišnjak upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,28 promila.

Vozač je isključen iz prometa te je do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije, a bit će sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

POGLEDAJTE VIDEO Novi hit helikopter roditeljstva: Oko vojnog roka ne raspituju se sinovi već upite šalju - mame

PrometnaOgulinOzljedaAlkohol
