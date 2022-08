Očevidom prometne nesreće poljskog autobusa u kojoj je u subotu na autocesti kod Breznice život izgubilo 12 osoba utvrđeno je da je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem, a u cilju utvrđivanja uzroka nesreće naložena je obdukcija stradalih i vještačenje alkoholiziranosti vozača.

Očevid nesreće koja se dogodila u subotu oko 5,25 sati na autocesti Goričan - Zagreb u smjeru Zagreba kod mjesta Breznica provela je u prethodnom postupku zamjenica varaždinske županijske državne odvjetnice zajedno s policijskim službenicima varaždinske policije, izvijestilo je na svojim internetskim stranicama Državno odvjetništvo.

Prema dosad prikupljenim podacima, do prometne nesreće došlo je na način da je vozač autobusa registriranog u Poljskoj izgubio kontrolu nad upravljačem vozila koje je skrenulo u desnu stranu, probilo zaštitnu ogradu i sletjelo izvan autoceste. U nesreći je smrtno stradalo 12 osoba iz autobusa, među kojima je i vozač autobusa, svi državljani Poljske.

Obdukcija i vještačenje alkoholiziranosti

U cilju utvrđivanja načina i uzroka prometne nesreće državno odvjetništvo naložilo je obdukciju smrtno stradalih osoba, vještačenje alkoholiziranosti vozača autobusa i provođenje drugih potrebnih izvida i dokaznih radnji.

U poljskom autobusu koji je jutros sletio s autoceste bile su 44 osobe - 42 putnika i dva vozača, 12 osoba je smrtno stradalo o na liječenju su trenutno 32 osobe, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ispred bolnice u Varaždinu.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je prilikom obilaska ozlijeđenih u Varaždinu da je 19 soba teže a 13 lakše ozlijeđeno. Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je na Twitteru da je u 16,50 sati otvorena za sav promet dionica Breznički Hum – Komin u smjeru Zagreba.

Mali trenutak slabosti

Stjepan Jakopčić, predsjednik DVD-a Breznički Hum, u Dnevniku N1 televizije rekao je da su dojavu zaprimili oko 5.50 sati ujutro, a oko 6.15 smo došli na intervenciju gdje su već bili policija i hitna. "Pristupili smo na autobusu, situacija nije bila baš sjajna”, kazao je Jakopčić.

“Prvi trenutak bio je šok kad vidiš ljude koji su strane, a najgore je za one ljude do kojih ne možeš. Mislim da je to bila jedna od onih intervnija koje smo gledali samo na pokaznim vježbama. Odradili smo ono što je bilo u našoj moći, izvukli smo sve ljude van, ali što se točno dogodilo, neka istraže institucije”, naveo je.

Na konstataciju reportera N1 da je vozač vjerojatno zaspao tijekom vožnje, Jakopčić odgovara: “To je možda mali znak, trenutak slabosti, je li čovjek zaspao od umora, to je sada teško…”