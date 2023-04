'OGORČEN I ZBUNJEN' / Objavljene fotografije policije pred kućom osumnjičenog poduzetnika, bio je uznemiren: 'Ja neću izaći živ iz kuće!'

Đuro Horvat, vlasnik tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca koju Europsko tužiteljstvo zajedno sa službenicima riječke gradske uprave sumnjiči za malverzacije novcem Europske unije, javio se novinarima Jutarnjeg lista koji tvrde da je zvučao ogorčeno i zbunjeno. Vlasnik jedne od najjačih hrvatskih tvrtki za izgradnju postrojenja za obradu otpada bio je uznemiren. "Moj je patent zaštićen, optužili su me za njega, a ja imam sve to. Ja neću izaći živ iz kuće. Moj je patent zaštićen, a oni su kriminalci mene optužili za moj patent. Pa svi vi o tome i o meni znate sve", rekao je za Jutarnji list Đuro Horvat. Jutarnji zaključuje kako se čini da uopće ne zna o čemu se radi i za što ga zapravo sumnjiče. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) izvijestio je da je u suradnji s policijom u utorak u Hrvatskoj uhitio pet osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, počinjenu na štetu Kohezijskog fonda EU-a. U tijeku je provođenje hitnih istražnih radnji s ciljem prikupljanja dokaza, navode u priopćenju. "Činjenice koje se provjeravaju odnose se na pet osoba i jedno trgovačko društvo, za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti vezano uz postupke javne nabave u okviru projekta izgradnje postrojenja za sortiranje prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi". Ured europskog javnog tužitelja će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Do tada neće biti objavljivane nikakve dodatne pojedinosti, priopćio je EPPO. Prema neslužbenim informacijama istragom je obuhvaćeno nekoliko osoba u Rijeci, kao i osobe povezane s jednom međimurskom tvrtkom koja je izvodila radove na projektu vezanom za zbrinjavanje otpada. Navodno se sumnja na nezakonito pogodovanje prilikom natječaja za taj posao, ali i da je cijeli projekt neosnovano preplaćen.