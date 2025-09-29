Nova uhićenja zbog tragedije na vjenčanju u Šibeniku: Šef policije otkrio detalje

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u ponedjeljak je potvrdio da su uhićene još dvije osobe nakon strašne tragedije na svadbenom slavlju ispred katedrale u Šibeniku u kojoj je u subotu poginula žena (34) nakon što ju je pogodila signalna raketa.

Podsjetimo, šibenska policija ranije je izvijestila da su proveli kriminalističko istraživanje nad drugom dvojicom muškaraca -38 godišnjakom i 52-godišnjakom, od kojih je stariji završio u pritvoru. Na teret im se stavlja kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" iz čl. 222. st. 2. Kaznenog zakona u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom" iz čl. 215. st.1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u subotu, 27. rujna oko 19 sati, ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku", priopćila je policija u nedjelju.

Jedan u pritvoru

Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 38-godišnjak, s namjerom ispaljivanja signalnih raketa tijekom proslave, donio više komada signalnih raketa te jednu predao osumnjičenom 52-godišnjaku, koji ju je prihvatio unatoč činjenici da nije osposobljen za rukovanje signalnim raketama, lakomisleno smatrajući da neće doći do neželjene i po život opasne posljedice.

"Osumnjičeni 38-godišnjak dragovoljno je predao policijskim službenicima dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala. Po dovršenom istraživanju, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, dok se protiv 38-godišnjaka podnosi kaznena prijava redovnim putem", dodaju iz policije.

