U tijeku je istraga protiv zadarskog župana Božidara Longina zbog sumnje na kazneno djelo trgovine utjecajem, objavio je USKOK.

Kako piše Danas.hr, Marko Pupić-Bakrač, oporbeni županijski vijećnik prijavio je policiji, USKOK- u i DORH-u Longina koji je, kako je tada ispričao, privezao jahtu na otoku Istu i nije htio platiti vez pozivajući se na svoju funkciju. Nadzornik Županijske lučke uprave tada mu je stornirao račun koji je iznosio 48,60 eura. Ipak, Longin je tada za RTL kazao kako se radi o nesporazumu.

"Jedan mladi čovjek, vrlo ugodan, pričali smo tamo, zezali se na mulu, me uvatija u kupaćim gaćama. Ja kažem oprosti, sad sam ovako, eno mi žena na plaži, tamo mi je u torbi novčanik, platit ću ti poslije. I to je bila ta priča, nisam pojma imao da je on stornirao račun", kazao je tada Longin.

A piopćenje USKOK-a prenosimo u cjelosti:

"Osnovano se sumnja da je okrivljenik na otoku Istu, 9. rujna 2023. iskoristio funkciju župana Zadarske županije, a time i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave Zadar (dalje: ŽLU), s ciljem da si osigura besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je tom prilikom upravljao. Naime, okrivljenik je 8. rujna 2023. vezao brodicu na tranzitni vez Luke s namjerom da ga koristi do 10. rujna 2023. godine. Kada je 9. rujna 2023. lučki redar okrivljeniku na ime pristojbe za korištenje veza izdao račun u iznosu od 48,60 eura, okrivljenik je znajući da se sukladno Odluci o visini lučkih pristojbi i lučkih naknada ŽLU korištenje veza naplaćuje, lučkog redara pitao: 'Zašto ti meni naplaćuješ?'.

Lučki redar mu je odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju ŽLU, na što je okrivljenik naglasio da je on šef ravnatelju te rekao lučkom redaru da račun stornira. Zbog autoriteta koji okrivljenik ima kao župan Zadarske županije i predstavnik osnivača njegovog poslodavca, lučki redar je račun stornirao."

