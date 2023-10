Na Facebook stranici Hitna uživo 194, koji vode djelatnici Hitne pomoći, objavljena je informacija o napadu na djelatnika Hitne pomoći u Zagrebu.

Navode kako je jutros za vrijeme intervencije napadnuta ekipa Hitne medicinske pomoći. Index neslužbeno doznaje da je vozač Hitne dobio udarac šakom u glavu te mu je pružena medicinska pomoć u KBC-u Zagreb.

"Jutros je u Zagrebu za vrijeme intervencije napadnuta ekipa HMS-a. Jednom našem kolegi koji je dobio udarac šakom u glavu, pružena je medicinska pomoć u KBC-u Zagreb", napisali su.

'Rekao je da će mi slomiti glavu'

"Izašli smo na intervenciju, bio je nalet na pješaka. Kad smo krenuli pomagati gospođi, koju je dečko slučajno oborio, došao je neki muškarac i počeo psovati", ispričao je za Index napadnuti vozač hitne. "Dečko je slučajno udario gospođu, svima se moglo dogoditi, ali to će istraga riješiti. Mislili smo da je njegov otac. Krenuo je napadati dečka i ulaziti u kombi u kojem je bila njegova supruga", ispričao je vozač.

"Doktorica je stajala na bočnim vratima kombija, a on je krenuo prema vratima, odgurnuo ju je. Psovao je, vikao i prijetio. Ja sam došao ispred njega, stao sam na vrata i rekao da ne može ući", navodi vozač. "On je vikao i psovao, rekao je da će mi slomiti glavu. Ja sam mu nešto odgovorio, nisam psovao i odjednom me udario šakom u glavu. Odmah došla policija. Bio sam na Rebru. Sad sam ok, više mi je šok psihološki", dodaje.

"Ideš na posao da spasiš ljude, ne očekuješ ovo. Prijetio mi je da će me naći. Ja imam kući ženu i klince, nije mi svejedno", rekao je vozač.

Index je o ovom slučaju kontaktirao i zagrebačku policiju od koje se čeka odgovor.