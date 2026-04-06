Nesreća na autocesti! Stvaraju se višekilometarske kolone, HAK objavio upozorenja

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kutina i Novska u smjeru Bregane.

Zbog nesreće stvorila se kolona od četiri kilometara, izvještava Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet je također vrlo gust promet između čvorova Novigrad i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Dodatno, pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima, a na pojedinim uz višesatna čekanja.

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, izvještava HAK. "Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", upozoravaju.