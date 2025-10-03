SLETJELI U KANAL /

Teška prometna nesreća kraj Pakraca! Petero ljudi prevezeno u bolnicu

Teška prometna nesreća kraj Pakraca! Petero ljudi prevezeno u bolnicu
Foto: Screenshot Google Maps/ilustracija

Druge okolnosti nesreće za sada nisu poznate kao ni stanje ozlijeđenih

3.10.2025.
22:16
Tajana Gvardiol
Screenshot Google Maps/ilustracija
U petak oko 21.20 sati došlo je do slijetanja osobnog automobila u putni kanal između mjesta Japage i Šeovice, izvijestila je PU požeško-slavonska. Petero osoba prevezeno je u bolnicu u Pakracu

Druge okolnosti nesreće za sada nisu poznate kao ni stanje ozlijeđenih.

Policijski očevid je u tijeku.

