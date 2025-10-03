Teška prometna nesreća kraj Pakraca! Petero ljudi prevezeno u bolnicu

U petak oko 21.20 sati došlo je do slijetanja osobnog automobila u putni kanal između mjesta Japage i Šeovice, izvijestila je PU požeško-slavonska. Petero osoba prevezeno je u bolnicu u Pakracu.

Druge okolnosti nesreće za sada nisu poznate kao ni stanje ozlijeđenih.

Policijski očevid je u tijeku.

