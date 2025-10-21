Noćna tragedija kod Crikvenice: Vatrogasci došli ugasiti požar i pronašli tijelo

Pri gašenju požara stambenog objekta u Bribiru kod Crikvenice u ponedjeljak tijekom noći pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate osobe, izvijestila je u utorak PU primorsko-goranska.

Tijelo nepoznate osobe prevezeno je za Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio oko ponoći zbog prijenosa topline s peći na tkaninu, te se vatra proširila na unutrašnjost objekta.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir.

