Noćna tragedija kod Crikvenice: Vatrogasci došli ugasiti požar i pronašli tijelo

Noćna tragedija kod Crikvenice: Vatrogasci došli ugasiti požar i pronašli tijelo
Foto: Hrvoje Jelavic, pixsell/Ilustracija

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio oko ponoći zbog prijenosa topline s peći na tkaninu, te se vatra proširila na unutrašnjost objekta

21.10.2025.
9:18
Hina
Hrvoje Jelavic, pixsell/Ilustracija
Pri gašenju požara stambenog objekta u Bribiru kod Crikvenice u ponedjeljak tijekom noći pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate osobe, izvijestila je u utorak PU primorsko-goranska.

Tijelo nepoznate osobe prevezeno je za Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije. 

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio oko ponoći zbog prijenosa topline s peći na tkaninu, te se vatra proširila na unutrašnjost objekta.

 U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir.

Noćna tragedija kod Crikvenice: Vatrogasci došli ugasiti požar i pronašli tijelo