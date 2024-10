Prošlo je 16 godina od brutalnog ubojstva Ivane Hodak. Ovako je izgledao taj dan

Prije točno 16 godina u Zagrebu je brutalno ubijena Ivana Hodak, kći jedinica bivše ministrice Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka. Za njezino ubojstvo na 30 godina osuđen je Mladen Šlogar koji je 26-godišnju Ivanu, mladu odvjetničku vježbenicu, ubio 6. listopada 2008. u haustoru u Hatzovoj ulici u Zagrebu. Ivana Hodak ubijena je s dva metka na stubištu oko 11 sati. Očevidac je kazao da je iz zgrade istrčao mlađi muškarac star oko 30-ak godina u sivoj jakni i otrčao prema Trgu bana Jelačića. Hodakovu kćer ubojica je likvidirao samo 100-injak metara od sjedišta PUZ-a. Nitko nije čuo pucnjeve. Ivana je u vrijeme ubojstva bila u vezi s Pavasovićem Viskovićem. 'Sjećam se trenutka kad me nazvala da se zaljubila, to je bilo na Bolu. I znam da je bilo užasno važno kad ću ja doći u Zagreb iz Dubrovnika jer sam morala odmah ići na upoznavanje Ljube. To je bilo užasno važno i jako je imala potrebu to podijeliti. Ljubav Ivane i Ljube Pavasovića Viskovića je stvarno bila velika i prava ljubav. I žao mi je što je kratko trajala', ispričala je njezina najbolja prijateljica Jelena Perčin u trećoj epizodi dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'.