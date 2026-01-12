FREEMAIL
UHIĆEN JE

Incident u crkvi u središtu Rijeke: Muškarac (41) vrijeđao vjernike i razbio staklo na vratima

Incident u crkvi u središtu Rijeke: Muškarac (41) vrijeđao vjernike i razbio staklo na vratima
Foto: Ilustracija Sasa Miljevic/pixsell

Materijalna šteta koju je prouzročio procijenjena je na najmanje 300 eura

12.1.2026.
11:54
danas.hr
Ilustracija Sasa Miljevic/pixsell
Incident u crkvi dogodio se prošlog tjedna u Rijeci. Muškarac (41) je u katoličkoj crkvi u središtu Rijeke galamio i vikao, vrijeđao vjernike te razbio staklo na vratima. 

Sve se odvijalo u četvrtak, 8. siječnja, oko 12 sati, a nakon incidenta muškarac je pobjegao s mjesta događaja. Policija ga je ubrzo pronašla na području Rijeke i privela na kriminalističko istraživanje. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

Materijalna šteta procijenjena je na najmanje 300 eura. Prekršajno je kažnjen zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male

