Mrtva pijana sjela za volan i napravila dar mar. Policija objavila što ih je dočekalo kad su stigli

U mjestu Šibice na području grada Zaprešića, u utorak, 21. listopada oko 22.40 sati, dogodila se prometna nesreća koju je izazvala 37-godišnja vozačica pod teškim utjecajem alkohola, upravljajući neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, žena je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih probnih registarskih oznaka Zagrebačkom cestom u smjeru zapada.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Dolaskom do kućnog broja 35, nije se kretala sredinom svoje trake, već je prešla na suprotnu stranu kolnika. Tom je prilikom prednjim dijelom vozila naletjela na automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 43-godišnjak. U sudaru je nastala materijalna šteta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vozačica uhićena

Policija je alkotestiranjem vozačici utvrdila koncentraciju alkohola od čak 2.33 g/kg u organizmu. Daljnjom provjerom ustanovljeno je da je vozilu kojim je upravljala isteklo važenje prometne dozvole te da je bilo odjavljeno.

"Zbog sumnje u tehničku ispravnost, automobil je upućen na izvanredni tehnički pregled. Ondje je utvrđeno čak šest većih nedostataka, što znači da vozilo nije smjelo sudjelovati u prometu", priopćila je PU zagrebačka.

Vozačica je uhićena i dovedena na nadležni prekršajni sud uz optužni prijedlog. Sud joj izrekao kaznu od 1.320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće