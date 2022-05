Obdukcija je razriješila misterij o načinu smrti Mateja Periše te je utvrđeno da se 27-godišnji Splićanin utopio u zaleđenom Dunavu. Potraga za Matejem je završena, ali se i dalje postavljaju mnoga pitanja oko njegova nestanka iz kluba 'Gotik'. Neki odgovori bit će poznati nakon analize njegova mobitela.

Prema riječima sudskog vještaka Branislava Blagojevića, za početak je najvažnije u kakvom je stanju telefon koji je pronađen zajedno s tijelom te ima li na njemu mehaničkih oštećenja.

"U 99 posto slučajeva u kojima sam radio s ovakvim ili sličnim telefonima od telefona ne ostaje ništa, pogotovo ako je tako dugo u vodi. Međutim, kartica se nakon toliko vremena može spasiti, a MUP iz njega može iščitati podatke, posebno one iz posljednjih dana koji će definitivno značiti u istrazi", rekao je za srpski Blic.

Kartica se može očistiti od svega

Što se samih kartica tiče, sudski vještak Mile Petrović pojašnjava da ih pojedine znanstvene institucije ispituju, a da sama procedura traje oko tri mjeseca.

"Kartica se može očistiti od blata, vode, svega. Sama procedura traje oko mjesec dana, međutim, sudeći po pritiscima medija i cjelokupne zainteresirane javnosti, vjerojatno će u Matejevu slučaju trajati kraće", kaže Petrović.

Za istragu Matejeva pronađena mobitela važne su i bazne stanice koje prate kretanje korisnika pametnih telefona pa će i one biti uzete u obzir pri rasvjetljavanju ovog slučaja.

"Podaci s bazne stanice su vrlo točni, s njima nema greške. Imamo nekoliko tisuća baznih stanica u Beogradu pa gdje god da se nalazite, i to nema veze s time jeste li naš ili strani državljanin. Ove bazne stanice registriraju oko 60 parametara, od kojih su najvažniji oni koji se bave prometom, dok su u slučaju Mateja vjerojatno svi ostali provjereni", kaže Blagojević.

Podaci se čuvaju tri godine

Petrović smatra da će fizička oštećenja koja su bila prisutna na telefonu u trenutku otkrivanja ispričati priču o cijelom slučaju. Veliku ulogu imaju i sami mobilni operateri koji su dužni čuvati podatke s telefona korisnika tri godine.

"Mobilni operateri u takvim slučajevima imaju što za reći, a njihove usluge mogu biti od bitnog značaja. Oni su ti koji imaju podatke o pozivima, porukama, imaju snimljene razgovore u protekle tri godine", kaže Perović.

Još jedna stavka koja je važna

Drugi alat koji bi mogao pomoći samoj istrazi je sustav 'Advanced Mobile Location' koji Srbija još uvijek nema, a koji također ima mogućnost prisluškivanja pametnih telefona. No, sudeći prema Blagojevićevim riječima, nije sasvim točno da takav sustav ne postoji u Srbiji.

"Kada je riječ o alatu 'Napredna mobilna lokacija', za koji se smatra da u Srbiji ne postoji, a koji može prisluškivati ​​pametne telefone, to nije točno. Pojedine službe to imaju, i to ne državne, nego privatne, ali ne moraju svoje podatke dijeliti s državom, nisu dužne. Za sada ne znamo je li tužiteljstvo možda na njih naišlo. Za sada je i to upitno", kaže Blagojević.