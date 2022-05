Tijelo Mateja Periša pronađeno je prije dva dana u Dunavu, na Adi Huji. Tijelo su uočili mornari koji su odmah pozvali policiju. Mladi nautičar Luka Vučak (27) prvi je uočio tijelo Splićanina.

"Šokirao sam se kada sam s palube broda u Dunavu vidio tijelo pričvršćeno za ponton. Na prvi pogled, sudeći po garderobi, izgledalo je kao da je tijelo bilo u vodi tek nekoliko dana. Odmah sam o tome obavijestio kapetana koji je pozvao policiju", rekao je Vučak za Kurir.

'Prvo sam mislio da mi se čini...'

Objasnio je kako isprva nije bio siguran da se u rijeci nalazi tijelo, ali kada je bolje pogledao, bio je siguran da je netko u vodi.

"Radio sam na gornjoj palubi kada sam vidio tijelo pričvršćeno na ponton u blizini stepenica koje vode do obale. Isprva sam mislio da mi se čini… Međutim, kada sam malo bolje pogledao, shvatio sam da se radi o utopljeniku. Tijelo je plutalo na trbuhu, jasno sam vidio glavu, ruke, noge… Pokazao sam kolegama na potpalubi što sam vidio, a kada se i on uvjerio da je utopljenik, obavijestili smo kapetana, koji je pozvao policiju", kaže Vučak.

'Nisam bio siguran ni je li muškarac ili žena'

Napominje da ni on ni njegovi kolege isprva nisu pomislili da je to Matej Periš.

"Svi smo čitali u medijima o njegovu nestanku, no od tada je prošlo dosta vremena, a odjeća na utopljeniku izgledala je kao da je u rijeci samo nekoliko dana. Tada nisam ni bio siguran je li to muškarac ili žena. Tek nakon toga mi je iskusnija kolegica rekla da kada utopljenik izađe na površinu, muškarci najčešće plutaju potrbuške, a žene na leđima, ne znam je li to točno", objasnio je Vučak.

'Rijetko tko je imao slično iskustvo'

Pronalaženje utopljenih ljudi relativno je rijetka pojava u njihovu poslu, bez obzira na to što na rijeci provode šest mjeseci godišnje.

"Razgovarao sam s kolegama i rijetko tko je imao slično iskustvo. Jedan kapetan plovi deset godina i samo je jednom otkrio tijelo u vodi. Kolega s donje palube, kojem sam prvi put pokazao tijelo, ima 30 godina iskustva kao pomorac i prvi put vidi leš u rijeci. S druge strane, ovo mi je tek četvrti ukrcaj u životu, a ja sam to prvi primijetio. Situacija je teška i tužna, ali barem će sada njegova obitelj pronaći mir i moći će ga kako treba pokopati", zaključuje Vučak.