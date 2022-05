Matej Periš bit će ispraćen danas iz Crkve svetog Ante u Beogradu, a potom će biti prevezen za Split, gdje će biti sahranjen. Tijelo će biti u crkvi od 15 sati, a u 17 sati će biti ispraćaj koji će predvoditi beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.

"Tijelo pokojnog Mateja Periša bit će ispraćeno u petak, 20. svibnja 2022. godine iz crkve Sv. Ante Padovanskog u Beogradu za Split, gdje će biti pokopani njegovi zemni ostaci. Tijelo će biti izloženo u crkvi od 15:00 sati, a u 17.00 sati će biti ispraćaj koji će predvoditi beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar", objavila je na svojoj mrežnoj stranici Biskupija.

'Moji pogledi će uvijek tražiti moga sina'

Njegov otac, Nenad Periš, poručio je kako će sahrana biti tiha u krugu najuže obitelji.

"Čovjek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvijek će tražiti moga sina i uvijek ću htjeti da mu budem što bliže. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta", rekao je Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Nenad je u noći sa srijede na četvrtak stigao u glavni grad Srbije, gdje je nakon 139 dana potrage pronađeno tijelo njegovog sina Mateja. Sahrana će biti u krugu najuže obitelji.

"Molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu obitelji oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unaprijed im zahvaljujem na razumijevanju. Ja osobno ne odbijam nikakvo suosjećanje od nikoga, ali jednostavno želim biti u miru i u miru se oprostiti od svoga sina", kazao je Nenad Periš.

'Najgori dan u mome životu'

Zahvalio se još jednom svima kojima su protekla četiri i pol mjeseca suosjećali s njegovom obitelji.

"Još jednom hvala MUP-u Srbije koji je odradio ogroman posao. Hvala MUP-u RH, kao i MUP-u BiH, koji je također odradio dio poslova. Hvala svim poznatim i nepoznatim ljudima koji su meni i obitelji izražavali podršku. Hvala medijima, građanima Srbije i Beograda, svećenicima koji su mi bili od nemjerljive pomoći, mojim Splićanima, Blaženku Bobanu, županu Splitsko-dalmatinske županije, svim stanovnicima RH koji su mi slali poruke podrške. Jedno veliko hvala Vladi RH, a posebno premijeru Andreju Plenkoviću koji mi je davao podršku, kada je god to mogao i koji me u srijedu, nakon pronalaska tijela i nazvao", rekao je Nenad Periš.

U četvrtak se Nenad u Beogradu susreo i s apostolskim nuncijem u Srbiji.

"Ništa čovjeka na ovakvu vijest ne može pripremiti. Današnji dan je bio najgori dan u mome životu, a nada je ostala negdje kao mjehur u zraku. Jutros sam bio u MUP-u Srbije, gdje su bili i predstavnici MUP-a RH i ljudi su mi rekli kako je nažalost potvrđeno da se radi o tijelu moga sina. Srušio mi se svijet. Djelatnici MUP-a Srbije i RH izrazili su mi sućut", rekao je.