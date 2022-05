"Tu gdje je Matej pronađen ja sam tu prolazio, baš sam prolazio. To je ispod Pančevačkog mosta. Mislim, dva-tri puta sam prolazio tu. Dunav je ogromna rijeka i to je jednostavno nemoguće. Evo, sad se pojavio. Bogu hvala da je tako, da se ovo završilo. Da, na neki način, možemo shvatiti što se dogodilo, da se okrenemo s teškim križem na leđima budućnosti i da nastavimo dalje živjeti koliko god je to moguće i koliko god je to teško, vrlo teško, vrlo teško. Kažem, uz molitvu, uz vjeru, put ćemo pronaći nekako", ispričao je za RTL Matejev otac Nenad Periš nakon što je u srijedu ujutro u Beogradu u Dunavu pronađeno tijelo za koje se vjeruje da je njegov nestali sin za kojim se tragalo više od pet mjeseci. No, tek treba provesti obdukciju i DNK analizu kako bi se potvrdio identitet pronađenog muškarca.

"Ja i moja obitelj bez obzira koliko bilo teško , a vjerujte mi jako je teško, vjerujemo da tu nije kraj i da ćemo se mi još sresti u budućnosti, a Matej je svoju priču na ovoj zemlji - završio", rekao je Matejev otac.

Čovjek koji je bio u pravu oko svega: 'Ovo je stvarno ukleto mjesto'

U neposrednoj blizini gdje je jutros tijelo za koje se pretpostavlja da je riječ o nestalom Mateju Perišu restoran ima ribar koji je iz rijeke spasio 30 ljudi. Od prvog dana je tvrdio da će tijelo isplivati za nekoliko mjeseci i da neće otići dalje od Pančevačkog mosta. Kako se navodi u prilogu RTL-a Danas sve je bio u pravu i sve bi dao da je u svemu pogriješio.

"Svi bi bili sretni da je dečko živ i da smo proslavili taj njegov drugi život i da ta agonija stvarno prestane i nagađanja da ga viđaju na sve strane, ali, eto, nažalost jedina utjeha može da bude tim roditeljima što imaju tijelo da sahrane", kazao je ribar Renato Grbić. Smatra da je ovaj dio Dunava i obale - uklet. "Znači, dvije osobe su se utopile, dva ubojstva i, eto, Matej je završio na ovom ukletom mjestu. Što znači da je stvarno ukleto mjesto", dodao je.

U srijedu u 19 sati u Beogradu na mjestu pronalaska tijela načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac održao je konferenciju za medije.

"Tijelo muškarca će biti odvedeno na obdukciju gdje će se sukladno proceduri probati utvrditi uzrok smrti kao i činjenica da će se utvrđivati radi li se o nestalo Mateju", naveo je i dodao da će sa srpskom policijom vidjeti koje radnje će se još morati provesti i hoće li to biti moguće.

"Sve ovisi o činjenici iz kojeg genetskog materijala će se raditi DNA - iz krvi, mekog tkiva, kosti.. o tome ovisi vrijeme trajanja analize. Sve okolnosti o pronalasku tijela će se tek utvrđivati."

Obdukcija bi najvjerojatnije trebala biti sutra, poručio je načelnik krim policije MUP-a RH Antonio Gerovacte dodao da su mediji u većem dijelu svog izvještavanja bili korektni. Dodao je da su se pojavljivale svakave priče koje su na kraju ometale tijek istrage i rad policije.

Ranije je za RTL otkrio tijek komunikacije sa srpskim kolegama. "Evo upravo jutros smo razgovarali s kolegama u Beogradu koji su nas izvijestili da su pronašli tijelo mlađe muške osobe za koju postoje indicije da bi se moglo raditi o nestalom Mateju Perišu. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći da će se sukladno pravilima struke tijelo voditi na obdukciju, utvrđivanje identiteta i onda ćemo moći sigurnije komunicirati radili se o Mateju ili ne", objašnjava Gerovac.

Pojasnio je i proceduru nakon pronalaska tijela. "Ono što je sad neka procedura da se tijelo koje je pronađeno u vodi, izvuče, napravi se očevid, tijelo se odvozi na Zavod za sudsku medicinu gdje će se ga pregledati patolozi, utvrdit će se uzrok smrti, eventualne ozljede, uzet će se uzorak DNK analize i uspoređivati s onim koji je ostavio Matejev otac".

Gerovac je komentirao i suradnju sa srpskom policijom. "Mogu reći s profesionalne strane, da je srpska policija odradila iznimno, iznimno korektno. Sve ono što su mogli kao moderna policija poduzeti, u suradnji s nama su poduzeli. Ono što nisu mogli, poduzeli smo mi kako bi što prije pomogli njima da dođemo do jednog zajedničkog zaključka što se moglo tamo dogoditi. Kada u konačnici podvučemo crtu, za sada je još ne možemo do kraja podvući jer još ne znamo je li to zaista Matej. Ali do sada sve što je rađeno bilo je iznimno korektno".