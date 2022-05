Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije potvrdilo je danas da je u srijedu, nakon četiri i pol mjeseci potrage, DNK analizom utvrđeno da je pronađeno tijelo Mateja Periša. Leš je uočila posada teretnog broda tristotinjak metara od Pančevačkog mosta, na Adi Huji.

"Predosjećali smo da je tu, kao da smo znali, a nismo znali. Taj potez na kojem je nađen pretraživali smo dosta puta s obale. Teorija je da je tijelo zapelo u ledenoj rijeci među sajlama i granjem. Na tom dijelu ima dosta splavi, barži, sajli, pa čak i potopljen brod. Mi smo mogli pretraživati samo s obale i moglo se vidjeti tek oko 30 centimetara u dubinu rijeke. On je očito bio dublje", rekao je za 24sata predsjednik DVD-a Palilula iz Beograda, Zoran Stojanovski.

Teorije ljudi s Dunava

Njegovo je društvo sudjelovalo u potrazi od prvog dana, odnosno od prijavljenog nestanka. "Mi smo na potrazi radili od prvog dana do trenutka kada je nađen. O svemu smo razgovarali s brojnim ribičima te smo znali da je Sava bila visoka. Prema teoriji ljudi s Dunava, Sava je tijelo prvo bacila na svoju lijevu obalu i to je trenutak u kojem su oni ulovili signal mobitela. Potom ga je struja odnijela u maticu Dunava, koja je jako snažna. Dunav je puno jača rijeka i struja ga je prvo bacila na lijevu obalu, a zatim na desnu, kraj Pančevačkog mosta, gdje su ga na kraju i našli. Hladna rijeka sprječavala je da tijelo ispliva na površinu. Iskusni ljudi s Dunava govorili su nam da je, ako je zapeo, u teoriji moguće da tijelo ispliva tek s promjenom vremena i to krajem svibnja. Tako je i bilo", rekao je Stojanovski.

Svi iz DVD-a Palilula htjeli su, dodaje, da je Matej živ. "Mi smo radili samo svoj posao i žao nam je što su ga našli mrtvog. Ne bi nam bilo žao posla da su ga našli živog negdje u Europi ili Americi, samo da je ostao živ. Tražili smo Mateja od početka akcije pa sve do dana kad je pronađen. Na teren bi nas izlazilo od dvojice do petorice, gotovo svakog dana. Sve smo koordinirali s policijom", naglasio je Stojanovski.

Ispraćaj sutra

U priopćenju srbijanskog MUP-a stoji kako je preliminarnim nalazom obdukcije utvrđeno da je Matej Periš preminuo nenasilnim putem. Hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu priopćilo je da će u "suradnji s obitelji i srbijanskim institucijama u najkraćem mogućem roku provesti sve formalnosti i procedure potrebne da bi obitelj Mateja Periša preuzela i prevezla u Hrvatsku njegovo tijelo".

Matejev otac, Nenad Periš, u Beogradu će preuzeti sinovo tijelo, koje će biti ispraćeno u petak iz Crkve svetog Ante u Beogradu za Split, gdje će biti sahranjeno, objavila je danas Beogradska nadbiskupija. Srpski mediji javljaju da će tijelo biti izloženo u crkvi od 15 sati, a u 17 sati će biti ispraćaj koji će predvoditi beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.

"Idem u Beograd po sina. Svaki rastanak je težak. Bio on privremen ili dugotrajan. Ovo je sigurno privremeni rastanak i znam da ćemo se ponovno sresti. Kao roditelj ne mogu potisnuti svoje emocije. Zasad mi je najvažniji mir i da se sve skupa završi, da Matejevo tijelo dođe na jedno mirno mjesto i da mogu u njegovoj blizini s njim se ponovno naći. Ono što policija i službe rade podržavam. Neka se istina dovede do kraja. Važan mi je mir i da Mateja na očinski način pokopam", rekao je otac Nenad novinarima.

Svoju sućut obitelji Periš uputio je i premijer Andrej Plenković: "Žao nam je što se to dogodilo. Zahvaljujem policiji Srbije na suradnji proteklih mjeseci. Još jednom u ime cijele Vlade izražavam sućut", poručio je.

