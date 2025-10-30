Mladića (18) koji je objavio fotografiju s nacističkim pozdravom čeka paprena kazna

Pulska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom te je utvrdila da je svojim ponašanjem ostvario obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, izvijestila je PU istarska.

Naime, mladić se fotografirao u Gajevoj ulici u Puli, na javnom mjestu, u odjeći koju koriste pripadnici određene subkulturne skupine te je s desnom rukom u zraku izveo pozdrav koji veliča nacistički režim.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Paprena kazna

Fotografiju je objavio 22. listopada na društvenoj mreži, čime je javno isticao neprimjerene simbole i izazvao uznemirenost građana.

Policija je protiv mladića podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Pljušte osude zbog ustaških pjesama na Thompsonovom koncertu! HDZ-ovci ništa vidjeli ni čuli?