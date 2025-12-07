Mjesecima pljačkao isti trgovački lanac u Zagrebu, policija objavila kako je ordinirao maskirani mladić

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u posljednja tri mjeseca na području Zagreba počinio ukupno deset razbojništava i krađa u trgovinama istog trgovačkog lanca, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Osumnjičeni je pljačkao od rujna do 5. prosinca u Sesvetama, Dubravi, Maksimiru, na Medveščaku i Trešnjevci. U trgovine je dolazio maskiran te bi uz prijetnju nožem od zaposlenika tražio novac iz blagajne. Na taj se način domogao oko 3500 eura.

Uhićen na Laništu

Posljednje razbojništvo 20-godišnjak je počinio u subotu navečer u jednoj trgovini u Dubravi, nakon čega je pobjegao automobilom prema zapadnom dijelu grada.

Policija je na temelju ranijih izvida već raspolagala podacima o mogućem počinitelju te ga je ubrzo locirala i zaustavila na području Laništa.

Tijekom pretrage kod njega je pronađen dio novca za koji se vjeruje da potječe iz posljednjeg razbojništva. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

