FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UKRAO 3500 EURA /

Mjesecima pljačkao isti trgovački lanac u Zagrebu, policija objavila kako je ordinirao maskirani mladić

Mjesecima pljačkao isti trgovački lanac u Zagrebu, policija objavila kako je ordinirao maskirani mladić
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell, ilustracija

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u posljednja tri mjeseca na području Zagreba počinio ukupno deset razbojništava i krađa

7.12.2025.
17:04
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u posljednja tri mjeseca na području Zagreba počinio ukupno deset razbojništava i krađa u trgovinama istog trgovačkog lanca, izvijestili su iz PU zagrebačke. 

Osumnjičeni je pljačkao od rujna do 5. prosinca u Sesvetama, Dubravi, Maksimiru, na Medveščaku i Trešnjevci. U trgovine je dolazio maskiran te bi uz prijetnju nožem od zaposlenika tražio novac iz blagajne. Na taj se način domogao oko 3500 eura.

Uhićen na Laništu

Posljednje razbojništvo 20-godišnjak je počinio u subotu navečer u jednoj trgovini u Dubravi, nakon čega je pobjegao automobilom prema zapadnom dijelu grada.

Policija je na temelju ranijih izvida već raspolagala podacima o mogućem počinitelju te ga je ubrzo locirala i zaustavila na području Laništa.

Tijekom pretrage kod njega je pronađen dio novca za koji se vjeruje da potječe iz posljednjeg razbojništva. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za ubojicom je gotova: 'Bili su dobri kao familija u kući sa djecom'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UKRAO 3500 EURA /
Mjesecima pljačkao isti trgovački lanac u Zagrebu, policija objavila kako je ordinirao maskirani mladić