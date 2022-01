Prošlo je točno mjesec dana otkako je Splićanin Matej Periš nestao u Beogradu. Otada do danas hrvatska i srpska javnost s nestrpljenjem prate istragu te iščekuju nove informacije i razrješenje cijelog slučaja. Policije dviju zemalja neumorno tragaju za Matejem, a obitelj ne gubi nadu u njegov pronalazak. U tih je 30 dana otkriveno mnoštvo tragova, postavljeno puno teorija i izrečena velika količina indicija, ali i dezinformacija. MUP-ovi dviju zemalja sve su provjerili te otkrili što znaju, a mi donosimo kratku kronologiju slučaja.

1. Tko je Matej Periš?

Matej Periš je Splićanin, rođen 28. srpnja 1994. godine. Po struci je ekonomist, a u slobodno vrijeme se bavi sportom. Nekoć je trenirao vaterpolo, a zarađuje tijekom ljetne sezone radeći kao skiper na turističkim brodovima. Visok je 188 centimetara, jače je tjelesne građe te plave kose i očiju. U trenutku nestanka je bio odjeven u crnu majicu, traperice i bijele tenisice. U Beograd je otišao s još šestoricom prijatelja na doček Nove godine. U glavni grad Srbije su stigli 30. prosinca.

2. Kad je Matej posljednji put viđen?

Matej je posljednji put viđen u noći s 30. na 31. prosinca oko 2.30 ujutro u beogradskom noćnom klubu Gotik. To je jedan od desetak prestižnih klubova i restorana smještenih u Beton hali, starom lučkom carinskom skladištu na desnoj obali Save, koje je postalo okupljalište mladih nešto dubljeg džepa, a navodno i pripadnika krim-miljea. U klubu je bio sa šestoricom prijatelja. Iako se u početku nagađalo da je iz kluba izašao pronaći mjesto za obavljanje nužde, kasnije je to opovrgnuto.

3. Što se događalo do trenutka nestanka?

Matej je s prijateljima krenuo u Beograd 30. prosinca. Do Zagreba su stigli u dva automobila, a potom su unajmljenim kombijem nastavili put ka Beogradu. Prema porukama koje je Matej poslao svome ocu i djevojci poznato je da su u srpsku metropolu stigli oko 18 sati. Navodno su se prije toga zaustavili na jednoj benzinskoj postaji. U najam su uzeli stan na Dorćolu, a iz njega su otišli najprije u restoran Ambar, otkuda potječu i posljednje fotografije s večere na Matejevu Instagramu, a zatim i u klub Gotik, gdje je bio koncert. Navodno su se ondje upoznali s ekipom iz Zadra, a pojedini napisi u medijima su sugerirali i da je došlo do fizičkog obračuna. No, policije obiju zemalja odbacile su mogućnost da je Matej bio umiješan u bilo kakvo nasilje.

"Što se tiče sukoba, ono što je dosad prikupljeno nam kazuje da Matej i prijatelji nisu bili uključeni ni u kakav incident. Nisu uključeni ni u bilo kakav fizički sukob, naguravanje ispod kluba. Sve što su trebali podmiriti su podmirili. Spekulirati zašto je on trčao, je li išao na bankomat ili gledati Beograd noću je nepoznanica. To mi moramo utvrditi", poručio je načelnik krim-policije RH, Antonio Gerovac.

4. Neobjašnjive snimke

U medijima su se ubrzo pojavile snimke Matejeva nestanka. Jedna snimka je ispred kluba Gotik na kojoj se vidi Matejev izlazak iz kluba. Potom je trčao po Karađorđevoj ulici te pokušao zaustaviti taksi ispod Brankova mosta. Potom je uočen u Travničkoj ulici, a zatim i na Savskoj promenadi ispred restorana Savanova, nešto više od kilometra udaljenog od Gotika, kako ulazi na terasu koja se nalazi na rijeci. Posljednja je snimka najzlokobnija jer pokazuje osobu kako se plivajući udaljava od obale Save.

5. Što se događalo u noći nestanka

Beogradska policija je ispitala svo osoblje kluba Gotik, Matejeve prijatelje i oca. Utvrdila je kako nije bilo nasilja, a prijatelji su prošli poligrafsko testiranje te se vratili u Split. Rukovodeći se snimkama nadzornih kamera, utvrdili su Matejevo kretanje te noći. On je iz kluba Gotik izašao u 1.43, a potom trčao Karađorđevom ulicom do Brankova mosta, ispod kojeg je pokušao zaustaviti taksi. Vozač ga je odbio primiti, jer je već imao zakazanu vožnju. Potom je snimljen u Travničkoj ulici, a zatim na terasi ispred restorana Savanova. Ondje je primijećen u 1.52. Rekonstruirana ruta njegova kretanja poklapa se s rutom koju Google navodi kao najbrži put od Gotika do Savanove.

Potvrđeno je i da je snimka "plivača iz Save“ autentična. "Vrijeme i kretanje ovog objekta u rijeci se poklapa s vremenom i kretanjem Matejeva telefona", ustvrdio je inspektor beogradske policije na konferenciji za medije 13. dana potrage. "Prije i poslije njega nema ni jedne osobe ili vozila koji bi potvrdili indicije da se radi o bilo čemu nasilnom prema Mateju. Konstantno se kreće sam", utvrdila je policija. Potraga je proširena na područje Save i Dunava u Beogradu, a u potrazi sudjeluju ronioci i policijski službenici iz Pančeva, Smedereva i Požarevca, gradova smještenih nizvodno na Dunavu. O Matejevu nestanku obaviještene su i sve susjedne zemlje. Proteklih se dana fokus potrage premjestio na samo ušće Save u Dunav te na pretraživanje Velikog ratnog otoka, pored kojeg je uočen posljednji signal Matejeva mobitela, gotovo puna dva i pol sata nakon njegova nestanka. Potragu u vodi otežavaju niske temperature, jaka struja i slaba vidljivost.

6. Signal mobitela

Iako policijski dužnosnici, ministri unutarnjih poslova obiju zemalja, ali i Matejev otac Nenad Periš neprestano ističu maksimalni angažman svog dostupnog ljudstva i tehnike, još uvijek postoje neodgovorena pitanja. Umirovljeni hrvatski kriminalist i policijski inspektor, Branko Lazarević posumnjao je u to da je beogradska policija pogriješila već na samom početku istrage. Naime, spekulira se kako su Matejevi prijatelji pokušali prijaviti nestanak u 10 sati sljedećeg dana, ali im je u policiji rečeno da se raspitaju po bolnicama. Njegov nestanak je na kraju službeno prijavljen u 18 sati.

"Policija počinje s potragom nakon 24 minute, odnosno nakon 24 sekunde. Odmah se ide. Ako je to točno, da je netko od njih u nekoj policijskoj postaji prijavio nestanak i da je netko od policije rekao 'Hajde vi sami po Beogradu i tražite po bolnicama', to nije dobro. To se ne radi tako. Taj koji je zaprimio obavijest o nestanku, on vrlo lako može sam to riješiti - može zapovjediti ostalim policijskim postajama na određenim terenima da svako na svom terenu provjeri je li u bolnicu zaprimljena osoba xy. Njemu bi bilo lakše, policija bi to riješila za pola sata. To nije tako trebalo napraviti, ako je bilo tako", rezolutan je bio Lazarević u razgovoru za Net.hr.

Privatni detektiv iz Beograda, Braca Zdravković smatra da bi se potraga za Matejem trebala voditi i uzvodno, jer postoji mogućnost da se zakačio za teglenicu ili neko drugo plovilo. Matejeva oca, pak muče dva nerazjašnjena detalja oko toga kamo je Matej išao te zašto je ušao u Savu. "Nijedna kamera nije snimila Mateja da se spušta u rijeku, da u nju upada, niti jedna kamera nije vidjela da Matej ima bilo kakav kontakt s nekom osobom pokraj Savanove i ta rijeka je prava enigma. Na snimkama se vidi da se Matej spušta pokraj Savanove, ali se dio nakon toga ne vidi, jer na tom dijelu nema kamere. Mobitel, odnosno signal mobitela uočava se na dva mjesta, ispred Savanove i onda nakon neka dva i pol sata. Kako je moguće da se signal mobitela pojavljuje pokraj Ratnog otoka, oko 4.15 sati, a to je oko dva sata i 20 minuta nakon zadnje Matejeve snimke pokraj Savanove u 1.55? Kako je moguće da mobitel reagira ako se nalazi u rijeci? Ako je Matej potonuo u rijeku, a mobitel mu je bio u džepu, onda je nakon 2.20 sati mobitel neupotrebljiv, mokar, na dnu rijeke i ne bi mogao davati signal. Proizvođač mobitela kaže da mobitel može davati signal ako je mokar najviše pola sata. Dakle, ako je mobitel mokar, ne bi zasigurno mogao davati signal nakon gotovo dva i pol sata", objasnio je Nenad Periš.

7. Poruka na koju nikad nije odgovoreno

Matejevi su prijatelji nakon poligrafskog testiranja u Beogradu pušteni da se vrate u Split. Ispitala ih je i hrvatska policija. O detaljima njihova iskaza ne zna se mnogo, a oni sami u medijima ne žele istupati. Blic je nedavno prenio pismo jednog od Matejevih prijatelja koji je bio s njime u Beogradu. "Trenutno prolazimo kroz izrazito traumatično razdoblje - ono je započelo nestankom našeg dragog prijatelja, a nastavilo se kroz medijsku difamaciju i kojekakve lažne informacije koje svakodnevno dovode u pitanje naš integritet, moral i, što nam najteže pada, odnos prema našem prijatelju Mateju… Kulminacija svega je konstantno uznemiravanje i poruke neprimjerenog sadržaja koje primamo od trenutka kada je naš boravak u Beogradu postao glavna priča", napisao je mladić.

No, pravu je pomutnju izazvao intervju Maje S., Matejeve prijateljice koja je sa svojim društvom u isto vrijeme bila u Beogradu. Ona je 19 dana nakon njegova nestanka otkrila kako ju je Matej pokušao kontaktirati u 22.39 kobne večeri, ali i da kasnije nije odgovarao na njene poruke. U Beograd je došla 27. prosinca navečer.

"30. prosinca, meni prijateljica kaže: 'Ajde, Majo, vodim te u jedan restoran'. Dođemo tamo, taman pred ulazak u restoran zvoni mi telefon. Rekla sam stani da parkiram, pa ću se javiti u restoranu. Ulazim unutra, spajam se na wi-fi i vidim da mi je Matej poslao poruku putem Instagrama. Onda sam vidjela i propušten poziv. Odgovorila sam mu na Instagramu, pitala sam ga tko je došao u Beograd. Međutim, Matej mi nikada nije odgovorio. Poslala sam mu opet poruku da ga pitam gdje je, da mu kažem da ga traže i da se javi. Meni nije bilo u glavi da je ovo sve ovako. Tek kad je prošao 1. siječnja vidjela sam da je situacija bila jako ozbiljna. Kad me policija kontaktirala, vidjela sam koliko je ozbiljno”, ispričala je Maja za srpske medije. Od obitelji se u javnosti pojavljuje jedino Matejev otac, koji se cijelo vrijeme nalazi u Beogradu. Tvrdi kako time želi zaštititi ostatak obitelji koji je u Splitu.

8. Kamo je Matej išao?

Kamo se Matej zaputio kobne večeri, ali i zašto baš u tom trenutku, još je uvijek najveći misterij s kojim se suočava ova istraga. Matejev otac pretpostavlja da se htio naći s Majom S. na Savskoj promenadi. Ta teorija drži vodu jer je restoran u kojem se te večeri nalazila s prijateljicama nedaleko od Savanove, gdje je posljednji put Matej viđen. Druga je teorija da mu je ponestalo novca dok je bio u Gotiku. "Odlazak u apartman, to mi je palo na pamet. Novac koji je bio u apartmanu. Možda mu je trebao novac, da se nađe s nekim. Ne znam s kim, nije ni s kim razgovarao na mobitel. Je li bio u nekoj komunikaciji u lokalu, ne znam, htio se s nekim naći. Ne znam, stvarno ne znam. I to je ona enigma koja me muči. Kažem, mislim da je nekamo želio doći, stići. To mi ta situacija s taksijem pokazuje. Šteta što nije bio slobodan za vožnju", ispričao je Matejev otac prije nekoliko dana.

9. Zašto je trčao?

Ostaje misterij i zašto je Matej netom prije 2 sata ujutro trčao ulicama grada kojeg ne poznaje u majici kratkih rukava. Stručnjaci ističu da ne postoji droga koja bi svojim djelovanjem mogla nagnati čovjeka da se tako ponaša. I Matejev otac je isključio tvrdnje o tome da je Matej možda konzumirao opijate. Drugo je pitanje zašto se sa Savske promenade spustio u rijeku. Signal njegovog mobitela otkriva da je otplivao sve do Velikog ratnog otoka, na drugoj strani ušća Save u Dunav. No, to ne mora značiti da je u tim trenucima Matej imao mobitel kod sebe. Snimka "plivača u Savi“ ne otkriva mnogo, a najčudnije od svega – kamere nisu zabilježile Matejev ulazak u vodu, ali ni povratak na Savsku promenadu.

10. Velika potraga i dalje traje

U potragu za Matejem su se uključile brojne udruge civilnog društva, vatrogasci, volonteri, pa i beogradski ribiči. Matejev otac ističe veliku podršku koju dobiva od žitelja Beograda, ljudi koje ne poznaje. "Iako cijelo vrijeme nosim zaštitnu maskicu na licu, ljudi me na ulici prepoznaju. Izražavaju mi podršku, prilaze mi, mnogi i plaču i upravo zbog toga ne volim izlaziti vani. Neki dan sam bio u samoposluzi pa su me tamo prepoznali, u kafiću, gdje me nedavno čekao moj prijatelj kod kojeg boravim, prišla mi je jedna žena i pitala me jesam li ja Matejev tata. Ja sam joj odgovorio da jesam, a ona me zagrlila i počela plakati“, rekao je Nenad Periš. Na društvenim mrežama vlada gotovo jednako raspoloženje, a od toga se razlikuju jedino neugodne poruke koje su dobili Matejevi prijatelji, vjerojatno zato što do današnjeg dana nisu progovorili o noći u kojoj je nestao. Prošlo je mjesec dana, ali potraga za Matejem Perišem se nastavlja.