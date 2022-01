Srpski mediji večeras su objavili još dvije snimke na kojima se, navodno, nalazi nestali Splićanin Matej Periš. Treba naglasiti kako autentičnost tih snimki nitko nije potvrdio te nije potvrđeno niti da se na njima zaista nalazi Matej Periš.

Na prvoj večeras objavljenoj snimci, koja se nalazi i na YouTubu, vidi se kako muškarac, za kojeg srpski mediji tvrde da je Matej Periš, trči Karađorđevom ulicom prema Brankovom mostu.

Snimka je slična onima objavljenima prošlog tjedna, ali se čini kao da je snimljena iz drugog kuta.

Ako se na prvoj objavljenoj snimci večeras nešto i može vidjeti, na onoj drugoj baš ništa nije jasno jer je ona mutna i zrnata. Prema pisanju srpskog tabloida Kurir, to je navodno zumirana snimka sa Savske promenade između dva mosta.

Mateja Periša traže već 12 dana

U gomili dezinformacija i poluinformacija koje su se pojavile ovih dana, moguće je i da se ovim snimkama samo želi skrenuti pozornost s bitnih stvari u istrazi.

Na pitanje o raznoraznim poluinformacijama i snimkama koje se pojavljuju po društvenim mrežama, i za koje se može reći da idu u smjeru diskreditacije nestalog mladića Mateja Periša, njegov otac Nenad Periš, danas je kazao da o njima nema nikakvo mišljenje.

"A za neke informacije za koje sam slučajno doznao jer su mi ih prenijeli, ne čitam ih i vjerujte mi nije me briga, nemam nikakvo mišljenje o tome. Svatko ima svoj obraz i svatko ga nosi na svoj ponos. Uopće mi ne smetaju, nije me briga za njih i jedino što mi nije ugodno ako takve informacije dođu do moje obitelji. Oni koji misle na taj način, želim im svu sreću i neka žive i dalje", rekao je Nenad Periš.

Podsjetimo, Splićanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. prosinca prošle godine te za njim intenzivno traga srpska policija već 12 dana. Njegovo društvo, s kojim je u Beograd došao proslaviti Novu godinu, posljednji puta ga je vidjelo u toj noći u klubu Gotik nakon čega mu se gubi svaki trag.