Nenad Periš, otac 27-godišnjeg Mateja Periša za kojim već dvanaest dana traga srpska policija, za Slobodnu je komentirao istragu, ističući da nema konkretnih novih informacija.

"Mogu vam reći da se potraga orijentirala na područje oko same obale Save i Dunava i na korito te na područje obale i šetnice u blizini tog kluba "Gotik", Također se intenzivno kontrolira i nizvodno područje prema Pančevu“, rekao je.

'Suradnja policija me umiruje'

Osvrnuo se na jučerašnji sastanak delegacije hrvatske policije sa srpskim ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom i vrhom srpske policije te rekao kako mu to daje nadu da će se potraga nastaviti..

"Koliko vidim, suradnja dviju policija je na vrlo visokom nivou i to me, da tako kažem, dodatno umiruje i uvjerava da će se učiniti apsolutno sve da se ovo dovede do kraja", rekao je.

Na pitanje o raznoraznim poluinformacijama i snimkama koje se pojavljuju po društvenim mrežama, i za koje se može reći da idu u smjeru diskreditacije nestalog mladića jasno odgovara:

'Svugdje sam osjetio profesionalizam i razumijevanje'

"Iskreno da vam kažem, kod svih ljudi s kojima komuniciram u Srbiji i šire, apsolutno nigdje nisam primijetio bilo što takvo. Svugdje sam osjetio, uz profesionalni odnos, suosjećanje i razumijevanje za ovu moju situaciju i nigdje, ali baš nigdje nisam osjetio da netko to radi samo formalno nego je svugdje to bilo prožeto toplom ljudskom riječi, ali prvenstveno profesionalnošću.

A za neke informacije za koje sam slučajno doznao jer su mi ih prenijeli, ne čitam ih i vjerujte mi nije me briga, nemam nikakvo mišljenje o tome. Svatko ima svoj obraz i svatko ga nosi na svoj ponos. Uopće mi ne smetaju, nije me briga za njih i jedino što mi nije ugodno ako takve informacije dođu do moje obitelji. Oni koji misle na taj način, želim im svu sreću i neka žive i dalje“, zaključuje.