Splićanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca, kada je ostavio svoje prijatelje u beogradskom klubu Gotik. Njegov otac Nenad Periš, koji je u Beogradu svo to vrijeme, prateći potragu za svojim sinom, kazao je za beogradski Telegraf da proteklih dana istraga nije puno napredovala.

I dalje mu dvije stvari nisu jasne: gdje je Matej krenuo ostavljajući prijatelje u klubu i zašto se vratio do Save kada mu je ona bila ispred.

Uvjeren da bi mu se javio da je u mogućnosti

Iako je prošlo već mjesec dana od nestanka, Periš je uvjeren da mu je sin živ te da bi mu se sigurno javo kada bi bio u mogućnosti.

"On zna svoga tatu. Njemu ne trebam ništa poručiti. Matej zna svog tatu i zna da ga neću ništa pitati, već da ćemo ići kući", poručio je otac nestalom sinu.

"Prošlo je 30 dana, a nitko ne zna gdje je točno moj sin. Ono što mi je za sada poznato jest da je mobitel bio u rijeci i da je došao do Velikog ratnog otoka. Nemamo sliku Matejevog ni ulaska ni izlaska iz vode. Ono što sam vidio gledajući kamere primijetio sam da je moj Matej tri puta zaustavljao taksi. S dvojicom nije komunicirao, već samo s trećim taksistom koji mu odbija vožnju. To mi govori da je on definitivno negdje želio otići. Taksi mu je trebao", tvrdi Periš i kaže da "sve u vezi telefona govori da je Matej u rijeci".

Hrvatski policajci sutra opet stižu u Beograd

U petak su ga, kaže, nazvali iz hrvatske policije i obavijestila ga da njihovi predstavnici u ponedjeljak dolaze u Beograd.

"Policija me je obavijestila da će pretražiti Veliki ratni otok. Koliko znam, to su radili i prije dronovima. Inspektori su mi objasnili da je otok u depresiji u odnosu na Savu. Nakon pretrage rekli su mi da nisu pronašli ništa što bi promijenilo daljnji tijek istrage. Taj otok mi je dao nadu da će možda nešto otkriti vezano za mog Mateja", rekao je Periš za Telegraf.