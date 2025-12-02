FREEMAIL
MASKIRANI DIVLJACI /

Maloljetnici u Metkoviću pretukli mladiće iz BiH: Mlatili ih palicama, rukama i nogama

Maloljetnici u Metkoviću pretukli mladiće iz BiH: Mlatili ih palicama, rukama i nogama
Foto: Ilustracija: Sasa Miljevic/pixsell/pixsell

Šesnaestogodišnjak iz BiH je zadobio teške ozljede, dok je 17-godišnjak također ozlijeđen

2.12.2025.
11:14
Dunja Stanković
Ilustracija: Sasa Miljevic/pixsell/pixsell
Petorici maloljetnika određen je istražni zatvor zbog sumnje da su prošloga mjeseca u Metkoviću pretukli trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine u znak mržnje zbog nacionalne i navijačke pripadnosti, izvijestilo je Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku. 

Tužiteljstvo sumnja da je skupina maloljetnika, njih četvorica koji su rođeni 2009. godine i jedan rođen 2010., 7. studenog zajednički i dogovorno, maskirani i s namjerom da ih teško ozlijede, prišli trojici državljana BiH rođenima 2008. i 2009. godine. Više puta su ih zatim udarili teleskopskim palicama, rukama i nogama po cijelom tijelu i teško ozlijedili 16-godišnjaka iz BiH. Drugi sedamnaestogodišnjak je također zadobio ozljede. 

Sudac za mladež Općinskog suda u Dubrovniku ispitao je petoricu napadača koje tereti za kaznena djela teške tjelesne ozljede iz mržnje i teške tjelesne ozljede iz mržnje u pokušaju, nakon čega im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. 

NapadPaliceIstražni ZatvorMetković
