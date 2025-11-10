Strahota: Lovačka puška opalila i pogodila muškarca u glavu! Hitno prevezen u bolnicu

Strašna nesreća dogodila se u nedjelju, 9. studenog, kada je 35-godišnji lovac punio svoju lovačku pušku. Kako je policija objavila, iz još neutvrđenih razloga puška je opalila te je pritom ranjen 50-godišnjak koji je od lovca bio udaljen desetak metara.

Sve se dogodilo u mjestu Glavina Donja za vrijeme lova.

Ozlijeđenom muškarcu, također lovcu, pružena je liječnička pomoć u splitskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu glave te je zadržan na liječenju.

"Po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku", objavila je splitsko-dalmatinska policija.

