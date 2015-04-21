Nećete vjerovati što je ukrao roditeljima u trenutku nepažnje

Ukupna vrijednost ukradenih stvari je bila oko 2 500 kuna, objavila je policijska uprava Primorsko-goranska.

Policija je brzo uhvatila 27-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronašla stvari za bebe i vratila ih vlasniku.

Nije objavljeno ima li osumnjičeni djecu ili je ukrao kolica kako bi preprodao.

Kriminalističko istraživanje proveli su službenici Policijske postaje Crikvenica