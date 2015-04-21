{NOINDEX-NOFOLLOW} LOPOVLUK U SELCU Nećete vjerovati što je ukrao roditeljima u trenutku nepažnje - Net.hr
LOPOVLUK U SELCU /

Nećete vjerovati što je ukrao roditeljima u trenutku nepažnje

Placeholder slika
Foto: Net.hr

Muškarac je jučer tijekom prijepodneva na području Selca ukrao dječja kolica i torbu sa stvarima za dijete.

21.4.2015.
17:10
Net.hr
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukupna vrijednost ukradenih stvari je bila oko 2 500 kuna, objavila je policijska uprava Primorsko-goranska.

Policija je brzo uhvatila 27-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronašla stvari za bebe i vratila ih vlasniku.

Nije objavljeno ima li osumnjičeni djecu ili je ukrao kolica kako bi preprodao.

Kriminalističko istraživanje proveli su službenici Policijske postaje Crikvenica

BebaBebeKrađaKolicaLopovluk
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LOPOVLUK U SELCU /
Nećete vjerovati što je ukrao roditeljima u trenutku nepažnje