Objavili detalje užasne smrti: Mladić (19) vozio unatrag pa pregazio 26-godišnjaka

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu. 3. prosinca, na državnoj cesti DC106 između mjesta Jovići i Ražanac na zadarskom području. Očevid je utvrdio da je 19-godišnji vozač teretnog vozila, zadarskih registracija, vozio unatrag na dijelu ceste zatvorenom zbog radova.

U tom trenutku oborio je 26-godišnjeg državljanina Egipta, koji je radio na kolniku uz radni stroj. Radnik je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika, uz inspektore Državnog inspektorata. Cesta je bila potpuno zatvorena od 16.10 do 19.30 sati.

Tijelo preminulog bit će poslano na obdukciju. Protiv 19-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

