BUDITE OPREZNI! / Kamion se prevrnuo na kružnom toku u Međimurju: Rasuo se i teret koji se nalazio na prikolici

Prema informaciji PU Međimurske, došlo je do prevrtanja tegljača u rotoru na ulazu u Nedelišće, javlja eMeđimurje. Do prevrtanja je došlo nešto prije 12 sati te je očevid u tijeku. Uzrok zbog kojeg je došlo do ovog nesretnog događaja još nije poznat, no prema neslužbenim informacijama i sudeći prema fotografijama, rasuo se i teret koji se nalazio na prikolici tegljača. PU međimurska ovom prilikom moli za oprez i strpljenje prilikom prometovanja, budući da su se samo u gradu Čakovcu dogodile čak tri prometne nesreće zbog kiše i loših uvjeta na cesti. Na ulasku u Nedelišće koje je i inače dosta frekventno, je trenutačno zastoj prometa te se moli za oprez i strpljenje vozača.