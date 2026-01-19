Izbio požar u obiteljskoj kući, pronađeno tijelo: Užas je počeo na krevetu

'BIO SAM UZBUĐEN' /
Jutros je u Slavonskom Brodu izbio požar u obiteljskoj kući, pri čemu je smrtno stradala muška osoba (67), javlja PU brodsko-posavska.
Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje u suradnji sa inspektorom zaštite od požara obavili su očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo zbog opuška cigarete na krevetu. Krevet se zapalio a muškarac smrtno stradao.
Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će se obaviti medicinska obdukcija.
Policijski službenici dostavljaju izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
