Iskoristila nepažnju i nestala: Baka (85) osumnjičena za krađu novčanika

Policijski službenici PP Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 85-godišnjom ženom koju sumnjiče za kazneno djelo krađe. Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u petak, 19. prosinca, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, u ulici Ante Starčevića.

Sumnja se da je osumnjičena iskoristila nepažnju 48-godišnjeg muškarca te s prodajnog pulta za prodaju autobusnih karata otuđila njegov novčanik. U novčaniku su se nalazili novac, bankovne kartice i osobni dokumenti.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.

