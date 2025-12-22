FREEMAIL
U SRED BIJELA DANA /

Iskoristila nepažnju i nestala: Baka (85) osumnjičena za krađu novčanika

Protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava

22.12.2025.
11:00
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
Policijski službenici PP Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 85-godišnjom ženom koju sumnjiče za kazneno djelo krađe. Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u petak, 19. prosinca, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, u ulici Ante Starčevića.

Sumnja se da je osumnjičena iskoristila nepažnju 48-godišnjeg muškarca te s prodajnog pulta za prodaju autobusnih karata otuđila njegov novčanik. U novčaniku su se nalazili novac, bankovne kartice i osobni dokumenti.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.

Iskoristila nepažnju i nestala: Baka (85) osumnjičena za krađu novčanika