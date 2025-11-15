FREEMAIL
KAOS U AUTOBUSU /

Incident u Sesvetama: Putnik napao vozačicu ZET-a tijekom vožnje

Incident u Sesvetama: Putnik napao vozačicu ZET-a tijekom vožnje
Foto: Josip Regovic/pixsell - ilustracija

Policija je ubrzo uhitila muškarca

15.11.2025.
16:09
danas.hr
Josip Regovic/pixsell - ilustracija
Na području Planina Donja, u Planinskoj ulici u Sesvetama u petak, 14. studenoga, oko 21.30 sati došlo je do incidenta u kojem je tijekom obavljanja posla napadnuta 24-godišnja zaposlenica ZET-a. Dok je upravljala autobusom, prišao joj je muškarac i počeo je verbalno prijetiti, ometajući je u radu.

Policija je ubrzo uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelom te ga privela na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da se radi o 39-godišnjaku, priopćili su iz PU zagrebačke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će u zakonom propisanom roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava već je dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražni zatvor za osumnjičene za napad u Split: Je li među njima bilo hrvatskih branitelja?

ZetVozač AutobusaNapad
