Hrvatica i Srpkinja ostale bez 72.000 eura: Nasjele su na gadnu prevaru

Primorsko-goranska policija istražuje dva odvojena slučaja, u kojima su 69-godišnja hrvatska te 42-godišnja srpska državljanka, prevarama putem interneta i telefona oštećene za preko 72 tisuće eura.

Iz policije navode da je 69-godišnjakinja putem interneta stupila u kontakt s nepoznatim osobama koje su joj obećale zaradu trgovanjem plemenitim metalima i robom te je, nakon više uplata, ostala bez novca.

Savjeti policije

U drugom slučaju, 42-godišnjakinja je zaprimila telefonski poziv u kojem se nepoznata osoba lažno predstavila kao policijski službenik te ju je dovela u zabludu, tražeći od nje uplatu novca, što je ona i učinila.

Shvativši da su prevarene, obje oštećene žene su događaje prijavile policiji.

Iz policije ponovno savjetuju građanima da ne nasjedaju na pozive i poruke nepoznatih osoba koje traže novčane uplate ili osobne podatke, ne vjeruju obećanjima lake i brze zarade putem interneta, budu oprezni pri davanju osobnih i bankovnih podataka te da, ako posumnjaju na prijevaru, odmah obavijeste policiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa sa zagrebačkim taksistima? Iz policije se izjasnili o slučaju prevarene turistkinje