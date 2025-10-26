Frontalni sudar u Međimurju! Mladić (21) bez pojasa i vozačke prešao u krivu traku i izazvao kaos

Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko 2 sata u Čakovečkoj ulici u Nedelišću. Prema informacijama policije, 21-godišnji vozač automobila varaždinskih registarskih oznaka sjeo je za volan bez položenog vozačkog ispita i izgubio nadzor nad vozilom u zavoju.

Vozeći prebrzo i neprilagođeno noćnim uvjetima, prešao je u suprotnu prometnu traku i frontalno se sudario s automobilom čakovečkih registarskih oznaka kojim je upravljala 24-godišnjakinja.

Od siline udara vozilo mladića se zanijelo, sletjelo s ceste i udarilo u zid zgrade, a potom i u betonski stup električne mreže te prometni znak.

U nesreći su ozlijeđene četiri osobe. Mladi vozač i njegov 22-godišnji suvozač, koji nisu koristili sigurnosne pojaseve, izvlačeni su iz smrskanog automobila uz pomoć vatrogasaca. Oba su prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec.

Policija je potvrdila da je 21-godišnjak zadobio teške ozljede opasne po život i zadržan je na odjelu intenzivne njege, a težina ozljeda njegovog suputnika naknadno će se utvrditi.

Na teren su odmah izašli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, a očevid je trajao satima.

Policija će o ovoj teškoj nesreći podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

