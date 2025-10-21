Evakuirana škola u Vodicama zbog požara! Otkriveno od kud je krenula buktinja

Učenici i djelatnici iz osnovne škole u Vodicama evakuirani su jutros zbog požara u toaletu škole, a nasreću nije bilo ozlijeđenih. Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Vodice Ivica Begić potvrdio je da je buktinja krenula zbog zapaljenja plastičnih masa u ženskom WC-u.

Iz škole su poručili da je požar brzo uočen i da su djelatnici odmah pokrenuli protokol evakuacije, koju su proveli brzo i sigurno.

Vodički vatrogasci dojavu su dobili malo prije 11 sati te su požar ugasili u pola sata.

"Dolaskom na teren sva su djeca već bila evakuirana iz škole, a do požara je došlo zbog zapaljenja plastičnih masa u ženskom WC-u škole što je stvorilo gusti dim. Požar je brzo ugašen, nitko nije ozlijeđen i vidi se da djelatnici škole redovito provode mjere evakuacije jer su njihovom smirenom i brzom reakcijom svi djelatnici i učenici brzo evakuirani", dodao je Begić za Šibenski.

U tijeku je očevid koji bi trebao otkriti više detalja.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

U međuvremenu se oglasila i škola koja navodi da će nastavu organizirati prema uputama nadležnih službi. "Evakuacija je provedena brzo, sigurno i bez ozlijeđenih učenika ili djelatnika. Na teren su odmah izašli pripadnici vatrogasne postrojbe i policije, koji su požar ugasili u kratkom roku. Očevid je u tijeku radi utvrđivanja uzroka požara", objavili su iz škole i zahvalili svim službama, ali i djelatnici i učenicima na smirenosti i odgovornom ponašanju tijekom evakuacije.

