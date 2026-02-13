FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DETALJI UŽASA U ZAGREBU /

Dvojica muškaraca se potukli u stanu, pa jedan od njih napao prolaznicu i umro u bolnici

Dvojica muškaraca se potukli u stanu, pa jedan od njih napao prolaznicu i umro u bolnici
×
Foto: Ilustracija: Matija Habljak/pixsell

Muškarac nije slušao naredbe policajaca pa su ga svladali i vezali

13.2.2026.
19:44
Hina
Ilustracija: Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U stanu u Šenovoj ulici u Zagreb u petak nešto iza podneva izbila je tučnjava dvojice muškaraca, nakon koje je jedan od njih napao prolaznicu ispred zgrade, a nedugo potom preminuo u bolnici, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) u petak.

Prema policiji, sukobili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak. Stariji je potom istrčao na ulicu i fizički napao građanku, no u pomoć su joj priskočili član obitelji i susjed te ga zadržali do dolaska policije. Muškarac nije slušao naredbe policajaca pa su ga svladali i vezali.

Tijekom postupanja mu je pozlilo, nakon čega su policajci odmah započeli reanimaciju do dolaska hitne pomoći. Liječnici su nastavili oživljavanje i prevezli ga u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je ubrzo proglašena smrt 39-godišnjaka, naglasili su iz PUZ-a. 

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u Dalmaciji provela akciju 'Pješak':

ZagrebTučnjava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx