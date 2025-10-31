Dvojica bivših pripadnika JNA optužena za ratne zločine nad civilima: Protjerivali Hrvate i palili im kuće

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv dvojice bivših pripadnika JNA, dvojnog državljanstva Hrvatske i Srbije, koje u odsutnosti tereti za ratni zločin protiv hrvatskih civila na drniškom području 1991.

Osumnjičenici rođeni 1964. i 1965. su prema optužnici u rujnu i prosincu 1991. u privremeno okupiranom Siveriću, Badnju i Drnišu, za vrijeme oružanog sukoba JNA i paravojnih postrojbi tzv. Republike Srpske Krajine s oružanim snagama RH, bili pripadnici "221. motorizirane brigade II. bataljuna JNA".

Tužiteljstvo navodi da su postupali protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, na način da su protjerali većinu građana hrvatske nacionalnosti te zapalili više kuća i drugih objekata u vlasništvu građana hrvatske nacionalnosti.

Takvim postupanje prouzročena je materijalna šteta velikih razmjera, od oko 2.32 milijuna eura, izvijestilo je tužiteljstvo koje je predložilo da se okrivljenicima sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskim tijelima kaznenog progona.

