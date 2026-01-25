Dvoje djece u Zagrebu izgubilo vid: Igrala su se uređajima koje su dobila na dar

U samo nekoliko dana dvoje djece u Zagrebu, staro 12 i 13 godina, zadobilo je trajna oštećenja vida nakon što su se igrala laserskim uređajima koje su dobila na dar.

U oba slučaja snažan laserski snop ozbiljno je oštetio živčano tkivo mrežnice, zbog čega su djeca zauvijek ostala s vidom samo na jednom oku, piše Portal zdravlje.

Laseri su nabavljeni putem interneta, a njihova deklarirana snaga i oznake nisu bile usklađene s važećim međunarodnim standardima za klasifikaciju takvih uređaja.

Mrežnica kod djece ne može se obnoviti

Jedan od korištenih lasera imao je snagu od 100 milivata, što višestruko premašuje razine koje se smatraju sigurnima. Takva jačina u medicinskoj se praksi koristi isključivo u kontroliranim uvjetima, primjerice za ciljano uništavanje bolesnog tkiva.

Oftalmologinja Mirjana Bjeloš ističe da se mrežnica kod djece ne može obnoviti te da ozljede nastale u toj dobi imaju dugoročne posljedice, uključujući ograničenja u obrazovanju, izboru budućeg zanimanja i ukupnoj kvaliteti života.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju roditelje i djecu na ozbiljne rizike igranja s opasnim laserskim uređajima.

POGELDAJTE VIDEO: Dječak se 'pravio važan' pa propao kroz tanki led: 'Na najteži način dokazao je da se to ipak ne može'