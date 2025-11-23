Kaos na cestama kod Čakovca: Automobili proklizali u kanal

Dva su automobila sletjela s ceste i završila u kanalu kilometar od Čakovca prema Novom Selu Rok zbog skliskih i nepročišćenih prometnica, piše eMedjimurje.

Ovaj incident otvara pitanje sigurnosti na cestama, ali i učinkovitosti zimskih službi te njihove pravovremenosti u održavanju cesta.

Foto: Emedjimurje

Današnje nesreće nisu izolirani slučaj - nekoliko automobila prethodno je također sletjelo s ceste i zadržalo se na mjestima gdje je skliskost posebno opasna.

Na snazi upozorenja

Zbog zimskih uvjeta i dalje su na snazi oprezi za vozače. Preporučuje se sporija vožnja i držanje sigurne udaljenosti jer led i snijeg na cesti mogu iznenada uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

Foto: Emedjimurje

Kako piše eMedjimurje, današnji incidenti ističu potrebu za pravovremenim intervencijama zimske službe, osobito u područjima koja su sklona zaleđenju i gdje se promet odvija učestalo.

Brze i učinkovite reakcije mogu spriječiti nesreće i zaštiti sudionike prometa.

