SKLISKO I OPASNO /

Kaos na cestama kod Čakovca: Automobili proklizali u kanal

Kaos na cestama kod Čakovca: Automobili proklizali u kanal
Foto: Emedjimurje

Preporučuje se sporija vožnja i držanje sigurne udaljenosti jer led i snijeg na cesti mogu iznenada uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom

23.11.2025.
13:43
danas.hr
Emedjimurje
Dva su automobila sletjela s ceste i završila u kanalu kilometar od Čakovca prema Novom Selu Rok zbog skliskih i nepročišćenih prometnica, piše eMedjimurje.

Ovaj incident otvara pitanje sigurnosti na cestama, ali i učinkovitosti zimskih službi te njihove pravovremenosti u održavanju cesta. 

Kaos na cestama kod Čakovca: Automobili proklizali u kanal
Foto: Emedjimurje

Današnje nesreće nisu izolirani slučaj - nekoliko automobila prethodno je također sletjelo s ceste i zadržalo se na mjestima gdje je skliskost posebno opasna.

Na snazi upozorenja

Zbog zimskih uvjeta i dalje su na snazi oprezi za vozače. Preporučuje se sporija vožnja i držanje sigurne udaljenosti jer led i snijeg na cesti mogu iznenada uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

Kaos na cestama kod Čakovca: Automobili proklizali u kanal
Foto: Emedjimurje

Kako piše eMedjimurje, današnji incidenti ističu potrebu za pravovremenim intervencijama zimske službe, osobito u područjima koja su sklona zaleđenju i gdje se promet odvija učestalo.

Brze i učinkovite reakcije mogu spriječiti nesreće i zaštiti sudionike prometa.

POGLEDAJTE VIDEO: U Delnicama spremni za prvi snijeg: 'Zimske gume su na autu, na policama špek i zelje!'

Sletio S CesteZimski UvjetiSnijeg
