Pepeljara će ga koštati zatvora! Pijan divljao po kafiću u Slavonskom Brodu, evo na koliko ide iza rešetaka

Muškarac (51) dobio je 15 dana zatvora nakon što je u četvrtak napravio kaos u jednom kafiću u Slavonskom Brodu.

Drama je počela oko 18 sati, kada je vidno pijani 51-godišnjak počeo galamiti na osoblje lokala jer mu nisu htjeli dati još alkohola.

Vlasnik mu je potom rekao da ga neće poslužiti jer je previše pijan i naredio mu da izađe, a 51-godišnjak je tada razbio pepeljaru i poručio da ga neće poslušati.

U lokal ne smije pola godine

Na teren je stigla policija, ali muškarac nije prestajao vikati i galamiti, zbog čega su policajci uhitili i priveli u policiju. Tamo je ostao do otrježnjenja, a u međuvremenu su ga pregledali djelatnici Hitne.

"Protiv počinitelja je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je uručen obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, te su protiv njega predložili provođenje žurnog prekršajnog postupka što je prihvaćeno", napisala je policija u priopćenju.

U petak je stigao na sud, gdje je proglašen krivim i kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 15 dana. Isto tako, u spomenuti lokal ne smije ući idućih pola godine. Policija ga je potom predala u zatvor u Požegi.

