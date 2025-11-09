FREEMAIL
Pepeljara će ga koštati zatvora! Pijan divljao po kafiću u Slavonskom Brodu, evo na koliko ide iza rešetaka

Foto: Ivica Galovic/pixsell/ilustracija

Na teren je stigla policija, ali muškarac nije prestajao vikati i galamiti

9.11.2025.
14:36
Erik Sečić
Ivica Galovic/pixsell/ilustracija
Muškarac (51) dobio je 15 dana zatvora nakon što je u četvrtak napravio kaos u jednom kafiću u Slavonskom Brodu

Drama je počela oko 18 sati, kada je vidno pijani 51-godišnjak počeo galamiti na osoblje lokala jer mu nisu htjeli dati još alkohola. 

Vlasnik mu je potom rekao da ga neće poslužiti jer je previše pijan i naredio mu da izađe, a 51-godišnjak je tada razbio pepeljaru i poručio da ga neće poslušati.

U lokal ne smije pola godine 

Na teren je stigla policija, ali muškarac nije prestajao vikati i galamiti, zbog čega su policajci uhitili i priveli u policiju. Tamo je ostao do otrježnjenja, a u međuvremenu su ga pregledali djelatnici Hitne. 

"Protiv počinitelja je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je uručen obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, te su protiv njega predložili provođenje žurnog prekršajnog postupka što je prihvaćeno", napisala je policija u priopćenju. 

U petak je stigao na sud, gdje je proglašen krivim i kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 15 dana. Isto tako, u spomenuti lokal ne smije ući idućih pola godine. Policija ga je potom predala u zatvor u Požegi. 

POGLEDAJTE VIDEO: ​Policija najavile veće kazne, evo za koje prometne prekršaje će vas još više opaliti po džepu

 

Slavonski BrodPijanPolicija
