Slučaj koji je šokirao Hrvatsku dobio epilog: Pet mladića silovalo djevojčicu i sve snimali. Sad su saznali kaznu

Prije manje od godinu dana hrvatska je javnost ostala šokirana informacijom da je uhićeno pet mladića, od kojih su dvojica mlađi punoljetnici, a trojica maloljetnici zbog sumnje da su seksualno iskoristili 14-godišnjakinju na istoku zemlje. Djevojčica je bila u domu kako piše Jutarnji.

Poticali su je na konzumaciju alkohola, neki su je i spolno zlostavljali, a sve to su snimali mobitelima, da bi joj potom i zaprijetili ako ikome kaže.

Ovih su se dana napokon suočili s pravnim posljedicama. Sudsko vijeće Odjela za mladež Županijskog suda u Osijeku izreklo im je zatvorske kazne radi kojih do daljnjega ostaju iza rešetaka!

Saznali kazne zatvora

Zbog spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, prema Zakonu o sudovima za mladež, jedan mlađi punoljetnik dobio je šest i pol godina, a drugi pet godina zatvora. Dvoje od troje maloljetnika osuđeno je na pet godina maloljetničkog zatvora, dok je treći maloljetnik, ujedno i najmlađi, dobio odgojnu mjeru upućivanja u Odgojni zavod koja ne može biti kraća od šest mjeseci, ali niti dulja od tri godine, doznaje Jutarnji.

Sud je nekima od njih odredio i psihosocijalni tretman u trajanju od dvije godine, a trajno su im oduzeli mobitele na kojima je bilo više od 20-ak snimaka kojima su prijetili žrtvi ako prijavi što su učinili.

Djela za koja ih se teretilo priznali su samo djelomično, a neki su tvrdili da nisu znali koliko žrtva ima godina. Redom su, međutim, posramljeno iskazali žaljenje i kajanje te ustvrdili da im je odlazak u zatvor lekcija.

Iako su obrane maloljetnika, nakon određivanja istražnog zatvora, tvrdile da zbog boravka iza rešetaka propuštaju školovanje, isti portal piše da su se uredno školovali i polagali ispite.

Kako su ranije pisali mediji, maloljetnici su djevojčicu, koja je pobjegla iz doma u koji je bila smještena, nagovorili da s njima ode njihovoj kući. Tamo su jedan dan konzumirali veliku količinu alkohola, a potom se seksualno iživljavali nad nemoćnom žrtvom. Sve su i snimali, a sljedećeg dana tim su joj snimkama zaprijetili. Konačni pravorijek u ovom slučaju koji je potresao i šokirao hrvatsku javnost dat će Visoki kazneni sud s obzirom na to da stranke na presudu imaju pravo žalbe i za očekivati je da će ga i iskoristiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice