Slučaj koji je šokirao Hrvatsku dobio epilog: Pet mladića silovalo djevojčicu i sve snimali. Sad su saznali kaznu
Sud je nekima od njih odredio i psihosocijalni tretman u trajanju od dvije godine, a trajno su im oduzeli mobitele na kojima je bilo više od 20-ak snimaka kojima su prijetili žrtvi ako prijavi što su učinili
Prije manje od godinu dana hrvatska je javnost ostala šokirana informacijom da je uhićeno pet mladića, od kojih su dvojica mlađi punoljetnici, a trojica maloljetnici zbog sumnje da su seksualno iskoristili 14-godišnjakinju na istoku zemlje. Djevojčica je bila u domu kako piše Jutarnji.
Poticali su je na konzumaciju alkohola, neki su je i spolno zlostavljali, a sve to su snimali mobitelima, da bi joj potom i zaprijetili ako ikome kaže.
Ovih su se dana napokon suočili s pravnim posljedicama. Sudsko vijeće Odjela za mladež Županijskog suda u Osijeku izreklo im je zatvorske kazne radi kojih do daljnjega ostaju iza rešetaka!
Saznali kazne zatvora
Zbog spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, prema Zakonu o sudovima za mladež, jedan mlađi punoljetnik dobio je šest i pol godina, a drugi pet godina zatvora. Dvoje od troje maloljetnika osuđeno je na pet godina maloljetničkog zatvora, dok je treći maloljetnik, ujedno i najmlađi, dobio odgojnu mjeru upućivanja u Odgojni zavod koja ne može biti kraća od šest mjeseci, ali niti dulja od tri godine, doznaje Jutarnji.
Djela za koja ih se teretilo priznali su samo djelomično, a neki su tvrdili da nisu znali koliko žrtva ima godina. Redom su, međutim, posramljeno iskazali žaljenje i kajanje te ustvrdili da im je odlazak u zatvor lekcija.
Iako su obrane maloljetnika, nakon određivanja istražnog zatvora, tvrdile da zbog boravka iza rešetaka propuštaju školovanje, isti portal piše da su se uredno školovali i polagali ispite.
Kako su ranije pisali mediji, maloljetnici su djevojčicu, koja je pobjegla iz doma u koji je bila smještena, nagovorili da s njima ode njihovoj kući. Tamo su jedan dan konzumirali veliku količinu alkohola, a potom se seksualno iživljavali nad nemoćnom žrtvom. Sve su i snimali, a sljedećeg dana tim su joj snimkama zaprijetili. Konačni pravorijek u ovom slučaju koji je potresao i šokirao hrvatsku javnost dat će Visoki kazneni sud s obzirom na to da stranke na presudu imaju pravo žalbe i za očekivati je da će ga i iskoristiti.
