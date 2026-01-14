Vlastitu djecu slao u krađu u trgovine: Pazite kako je 'operirao'

Splitska policija prijavila je za četiri kaznena djela trgovanja ljudima 59-godišnjaka kojega terete da je djecu iskorištavao za krađe po trgovinama, a riječ je o osumnjičeniku koji se zbog ranijih nedjela nalazi u splitskom zatvoru.

Policija je nakon kriminalističkog istraživanja izvijestila da 59-godišnjaka tereti da je tijekom prošle godine zlorabio položaj oca i očuha četvero djece rođene 2012., 2013. i 2017. godine.

Pritom je, znajući da zbog dobi nisu kazneno odgovorni, iskorištavao njihovu emocionalnu nezrelost za manipulaciju i stjecanja imovinske koristi, kažu u policiji.

Kako je operirao?

Djecu je, kako navode, dovozio automobilom do trgovačkih centara u Splitu, Kaštelima, Trogiru, Velikoj Gorici, Zagrebu, Šibeniku i Zadru, upućivao ih da napune kolica robom i pratio ih po trgovinama.

Potom bi djeca s punim kolicima izlazila iz trgovina bez plaćanja, nakon čega su zajedno ukradene artikle prebacivali u automobil. Na taj je način, prema policijskim navodima, trgovinama pričinjena materijalna šteta od oko 24.000 eura.

Muškarac je u listopadu 2025. uhićen u Zagrebu i trenutačno je u istražnom zatvoru u Splitu, a za njim je izdan i europski uhidbeni nalog talijanskog pravosuđa radi izdržavanja kazne zatvora od 12 godina i 10 mjeseci zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

"Budući da su postojala saznanja i opravdana sumnja da je osumnjičenik ranije mijenjao ime i prezime i da je često koristio lažna imena, odnosno druge identitete, zatražene su i provjere putem međunarodne policijske suradnje koje su rezultirale time da je nesporno utvrđeno da se radi o 59-godišnjaku", izvijestila je splitska policija koja je 59-godišnjaka kazneno prijavila Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

