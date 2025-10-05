NIJE BIO VEZAN /

Detalji stravične nesreće koji lede krv u žilama: Mladić (19) udario u stablo i poginuo na licu mjesta

Foto: Matija Habljak/pixsell

Do nesreće je došlo na županijskoj cesti ŽC-3254 na području naselja Jasenak u smjeru Drežnice

5.10.2025.
18:34
danas.hr
Matija Habljak/pixsell
U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 4 sata u blizini Ogulina poginuo je mladić (19), izvijestila je PU karlovačka. Do nesreće je došlo na županijskoj cesti ŽC-3254 na području naselja Jasenak u smjeru Drežnice.

Vozač je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom pri izlasku iz lijevog zavoja. U nekontroliranom kretanju prvo je vozilom prešao na lijevu stranu ceste, potom na desnu, nakon čega je izletio udesno izvan ceste i udario u stablo. Od zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. 

Očevidom je utvrđeno da mladić nije koristio sigurnosni pojas. 

"O navedenom događaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo koje je obavljanje očevida prepustilo policijskim službenicima. Izvješće o događaju bit će proslijeđeno nadležnom državnom odvjetništvu", rekli su iz policije. 

Detalji stravične nesreće koji lede krv u žilama: Mladić (19) udario u stablo i poginuo na licu mjesta