NESREĆA U HRVACAMA /

Deset ljudi ozlijeđeno u sudaru autobusa i automobila, vozač prevezen u bolnicu

Deset ljudi ozlijeđeno u sudaru autobusa i automobila, vozač prevezen u bolnicu
Foto: Igor Kralj/pixsell

Na mjestu nesreće intervenirale su hitne službe i policija, a promet se trenutačno odvija naizmjenično jednom prometnom trakom

4.10.2025.
11:12
danas.hr
Igor Kralj/pixsell
Jutros oko 9.15 sati u mjestu Hrvace dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo. Prema informacijama s terena, vozač osobnog automobila prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći, dok je deset putnika iz autobusa zadobilo lakše tjelesne ozljede, uglavnom udarce, hematome i trzajne ozljede vrata, javlja Slobodna Dalmacija.

Na mjestu nesreće intervenirale su hitne službe i policija, a promet se trenutačno odvija naizmjenično jednom prometnom trakom. Očevid je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće.

Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok sudara još nije poznat, no policija apelira na vozače da budu strpljivi i oprezni prilikom prolaska ovim dijelom ceste dok traje očevid i sanacija kolnika.

Prometna NesrećaHrvace
