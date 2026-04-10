Buknuo požar na balkonu stana u Zagrebu: Na teren pozvana i Hitna pomoć

U Zagrebu je jutros izbio požar u stanu. Zagrebački vatrogasci dojavu su dobili od građana koji su vidjeli vatru koja je zahvatila balkon.

Riječ je o stanu površine oko 40 četvornih metara, a požar je započeo upravo na balkonu, odakle se dim proširio i u unutrašnjost stana. Vatra je zahvatila i dijelove fasade te stolariju objekta.

Na intervenciju je pozvana i hitna medicinska pomoć zbog vlasnika stana, koji je bio u stanju jakog šoka. Požar je, prema informacijama s terena, lokaliziran na balkonu, a daljnje okolnosti izbijanja požara tek se utvrđuju.

