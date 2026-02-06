Bivši pomorac iz Primorja godinama zlostavljao suprugu i kćer: Detalji užasa izazivaju mučninu

Bivši pomorac (53) iz Primorja, zbog nasilja u obitelji, silovanja i povrede djetetovih prava, na jednom Županijskom sudu nedavno je nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora.

Prema optužbi, navedena su se kaznena djela odvijala između 2008. i 2019. godine. U tom je periodu svoju suprugu ponižavao i vrijeđao te je od nje tražio da podnese otkaz na poslu kako bi ga svaki put mogla dočekati kada on stigne kući s broda, piše Jutarnji.

Navodi se i da je kontrolirao njezin mobitel, kao i susrete s ljudima, a na jedno Silvestrovo ju je fizički napao.

Držao suprugu nad provalijom

Mjesec dana nakon fizičkog napada, odvezao je, sada već bivšu ženu, do jedne lokalne ceste na Platku gdje ju je nasilno izvukao iz automobila. Tada ju je odvukao prema provaliji i držao ju nagnutu nad ponorom, prijeteći da će ju ubiti.

U optužnici se navodi i da je u zajedničkom domu silovao suprugu, a zlostavljao je i svoju kćerku. Fizički ju je napadao, a ponekad je i zatvarao na balkon po nekoliko sati. Znao je i hvatati životinje poput pauka i skakavaca te ih stavljao na uključeni štednjak da curica gleda kako ugibaju. Zbog svega toga, djevojčica je razvila PTSP i završila na psihijatrijskom liječenju.

Bez obzira na to što su još uvijek bili u braku, supruzi je 2019. priopćio da je pronašao novu zaručnicu, rekavši da će ju dovesti u njihov zajednički dom.

Optuženi sve negira

Optuženi muškarac negira sva navedena kaznena djela i tvrdi da ništa navedeno u optužnici nije točno. Za incident na Platku tvrdi da su ondje samo išli udahnuti svježi zrak.

Sud je detaljno analizirao sav dokazni materijal, počevši od nalaza i mišljenja vještaka psihologa i psihijatra koji su kod obje žrtve utvrdili niz trauma.

Kao otegotna okolnost uzeta je u obzir njegova upornost u činjenju kaznenih djela tijekom 11 godina, pa su obje žrtve razvile PTSP. A ni činjenica da je roditelj u ovom slučaju za sud također nije olakotna okolnost jer iz svega proizlazi da se o djeci nije brinuo, nego suprotno.

