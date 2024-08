Bivši ministar prometa i bivši gradonačelnik Malog Lošinja, Gari CapPelli, potvrdio nam je da je čuo sirene Hitne pomoći koja je dojurila na mjesto velike tragedije u trajektnoj luci. Podsjetimo, danas je oko 15:30 sati rampa pala na mornare Jadrolinije, dvojica su poginula, a jedan je ozlijeđen.

"Vidio sam gužvu i da oko 15 sati juri Hitna pomoć. Shvatio sam da se nešto događa. Iskreno, ljutilo me što trajekt nije isplovio na vrijeme kao i uvijek; besprijekorno je točno isplovljavao, ali ne i ovaj put. Znam kad trajekti idu jer se nalaze ispred moje kuće. Odjednom sam počeo primati poruke ljudi s Lošinja," rekao nam je Cappelli.

Tada je vidio u medijima vijest o tragediji.

'Lastovo vozi svaki dan'

"Taj brod Lastovo svakodnevno vozi. Nema baš puno prometa na njemu jer plovidba traje dugo, obilazi četiri ili pet otoka, pa sve zajedno do Zadra zna trajati oko sedam sati. Postoje brži brodovi s kojima su ljudi zadovoljni, pa njima idu više nego ovim trajektom. Za sam trajekt Lastovo znam da je bio brži i kvalitetniji od brodova koji su dolazili ranije. Ljudi su govorili da je bolji jer i po lošem moru plovi," rekao nam je Cappelli.

Ne zna tko su mornari koji su stradali, ali sumnja da su s njihova otoka. "Ovo je strašna tragedija kakvu ne pamtimo na otoku. Rampa je pala, ali ne znam što reći. Dugi niz godina bio sam u Skupštini Jadrolinije, znam da je tada situacija bila relativno dobra i da su se nabavljali novi brodovi. Ne znam kakva je situacija danas, ali ta je linija dosad bila točna i precizna, bez kašnjenja," rekao je.

Ponovio je da je trajekt Lastovo dvostruko sporiji od katamaranske linije koja ide za Zadar, pa stanovnici radije koriste katamaran. Lastovo rijetko koriste.

"Tko mora, ide na taj trajekt; on je više namijenjen za opskrbu otoka voćem i povrćem iz Zadra. Koliko znam, nema puno putnika na njemu," rekao je Cappelli.

Pojasnio nam je i kako trajekt izgleda. "Ima rampu na provi, koja se otvara prema gore kao usta. Za razliku od drugih brodova koji imaju rampu sa strane, ovaj brod ima rampu naprijed, kroz koju se ulazi i izlazi. Rampa se diže prema gore, a jedan dio se podiže kao jezik. Nisam shvatio kako je rampa mogla pasti," rekao je.

Kaže da ni kao čovjek pomorske struke ne pamti ovakvu tragediju. Naime, on je završio srednju školu i fakultet pomorstva te s dugogodišnjim iskustvom u Skupštini Jadrolinije kaže da je ranije bilo tek manjih ozljeda.

"Možda je koji putnik pao i ozlijedio se. Mi smo mornari i poznajemo tu struku, pa mi je sve to nekako neobično. Ako je pala gornja rampa koja se spušta prema dolje, onda je to strašno. Cijeli pramac bi mogao pasti; to je hidraulika, pa je moguće da je nešto popustilo, možda sajle. Brod je star. Tko zna," komentirao je.

Kaže da su se putnici nekad znali ozlijediti kada bi puhala bura ili jugo, i to na starim trajektima koji su na pristaništima poskakivali, pa bi automobili na rampi malo "uzletjeli". Bilo je ponekad i ozljeda putnika.

"Ali ovako nečega nitko se ne sjeća. Prestrašno je to," zaključio je Cappelli.