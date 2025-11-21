FREEMAIL
SRAMOTA /

Stravična nesreća u Splitu! Vozač usmrtio pješakinju i pobjegao, traži ga policija

Stravična nesreća u Splitu! Vozač usmrtio pješakinju i pobjegao, traži ga policija
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell/ilustracija

Više informacija očekuje se nakon dovršetka očevida i daljnjih izvida

21.11.2025.
19:07
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell/ilustracija
Strašna nesreća dogodila se večeras u Splitu.

Oko 17.50 sati u Hercegovačkoj ulici dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginula pješakinja. 

Prema informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, na nju je naletjelo vozilo čiji se vozač nakon nesreće udaljio s mjesta događaja.

O tragičnom događaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a policija provodi očevid i intenzivno traga za vozačem koji je napustio mjesto nesreće.

Više informacija očekuje se nakon dovršetka očevida i daljnjih izvida.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

SplitPrometna NesrećaPobjegao S Mjesta Nesreće
