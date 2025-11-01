ODUZEO MU PREDNOST /

Bizarno u Virovitici: Autom se sudario u maloljetnika na motorum uslijedio je šok policije

Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila (54) započeo skretanje ulijevo prema kolnom prilazu, a da nije propustio motocikl koji je dolazio iz suprotnog smjera

1.11.2025.
13:00
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
U Virovitici se u petak oko 14 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i motor kojim je upravljao pijani maloljetnik.

Do nesreće je došlo u Ulici Antuna Mihanovića kada je vozač automobila (54) započeo skretanje ulijevo prema kolnom prilazu, a da nije propustio motocikl koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Zbog oduzimanja prednosti, maloljetnik je prednjim dijelom motocikla udario u stražnji desni bočni dio automobila. 

Izmjerili mu 1,55 promila

Srećom, u sudaru nitko nije ozlijeđen, već je nastala samo materijalna šteta. Maloljetnom vozaču je izmjerena koncentracija alkohola od 1,55 promila, zbog čega je odmah isključen iz prometa.

"Protiv 54-godišnjaka slijedi podnošenje Obaveznog prekršajnog naloga, dok protiv 17-godišnjak slijedi podnošenje Optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", poručili su iz PU virovitičko-podravske.

